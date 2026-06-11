Movida Electoral: Cepeda denunciará a De la Espriella ante la CPI por estos tres delitos

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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Este jueves 11 de junio, el candidato Iván Cepeda denunciará a su oponente Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos nexos con paramilitares. El senador acusó al abogado de estos tres delitos: concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

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En medio de una rueda de prensa, el candidato del Pacto Histórico presentó una serie de documentos ante ambos tribunales que sustentarían unas presuntas conexiones entre el aspirante de Defensores de la Patria con grupos paramilitares. Las pruebas que presentó el senador conectan a De la Espriella con varios exjefes paramilitares como alias ‘Juancho Dique’; el Tuso Sierra; alias ´Ernesto Báez´; alias ‘Comandante Barbie’; alias ‘Macaco’; alias ‘Juancho Dique’. También habla de que habría ayudado la financiación del exfiscal general Mario Iguarán.

Cepeda que dentro del papel que jugaba De la Espriella en la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz) donde lo señala de haber “financiado” el paramilitarismo, haber ayudado en temas de reclutamiento a los paramilitares e intentado también silenciar a los líderes de las AUC, para evitar que contaran sobre su participación en estos crímenes cometidos.

“Siempre se habría presumido que él era cómplice de los paramilitares, pero con los documentos que han recolectado pueden constatar que sí perteneció a las AUC“, afirmó Cepeda.

Mientras esto ocurría, el candidato De la Espriella señaló la denuncia como “cortinas de humo” y recordó que el fin de semana llevó una serie de pruebas ante los Estados Unidos en contra del presidente Gustavo Petro por presunta coacción armada en los resultados de la primera vuelta en los departamentos del Cauca, Nariño y Chocó.

“Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la narcopolítica ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño”, señaló el candidato.

También continúa su gira por el Caribe, esta vez en el dique “Caregato” de La Mojana, donde queda en el municipio de San Jacinto del Cauca (Bolívar).

“En Caregato no vine a hacer un acto político. Vine a hacer un acto de justicia, para recordarles que no están solos y que, en la era del Tigre, tendrán todo mi respaldo. Este es un lugar donde las familias han sufrido las consecuencias del abandono, donde las inundaciones siguen llegando mientras las soluciones nunca aparecen”, señaló el candidato que visitó días antes la ciudad de Cartagena.

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