Soy Porque Somos de Francia Márquez anunció respaldo presidencial a Iván Cepeda

Vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia

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El movimiento político de la vicepresidenta Francia Márquez anunció este martes su respaldo a la candidatura presidencial de la fórmula entre Iván Cepeda y Aida Quilcué. Según resaltaron, esta es una confirmación “a la defensa de la vida, la democracia y la dignidad de Colombia”.

La decisión se produce a 11 días de la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 21 de junio y que decantará al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Este movimiento se configura como una de las primeras adhesiones políticas a esa candidatura luego de los resultados de primera vuelta en los que Cepeda obtuvo algo más de 9,7 millones de votos.

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En su comunicado el movimiento Soy Porque Somos señaló que “nacimos de las luchas por la defensa de la vida de los Pueblos negros, indígenas, campesinos, de las mujeres, de las juventudes, de las poblaciones LGBTIQ+, poblaciones diversas y sectores históricamente excluidos. Por ello, hoy reiteramos que no somos neutrales frente al momento que vive el país y hacemos un llamado a la ciudadanía a participar de manera activa en las próximas elecciones”.

Acto seguido reafirmaron que “reconocemos los avances alcanzados en los últimos años en materia de justicia social, igualdad, equidad, justicia étnico racial, focalización territorial del presupuesto, así como los desafíos pendientes para lograr transformaciones estructurales”.

Por último, invitaron a la militancia de ese movimiento político a votar por Cepeda y Quilcué, como ya ha sucedido en parte de esta ruta presidencial. Además, subrayaron en la frase: “Siempre estaremos del lado de la vida, hasta que la dignidad se haga costumbre”, que hizo parte de la campaña presidencial del 2022 en la que Márquez era la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

Ahora bien, en la misma jornada la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que en medio de la campaña se está haciendo uso de su imagen en redes que la vinculan a la campaña de Abelardo de la Espriella. Márquez dijo que su causa ha sido “defender la vida, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, de la juventud, de los pueblos étnicos y campesinos, de la comunidad LGBTIQ+, defender los derechos de los pueblos marginados y excluidos”. Eso sí, no afirmó algún respaldo a candidatos, esto por su condición de funcionaria pública.

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