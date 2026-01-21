Movimientos de campaña: entre giras y discursos se agita el ajedrez por la Presidencia

Cepeda y Barreras iniciaron sus campañas hoy en Bogotá. Valencia continua en su gira por Colombia con el expresidente Uribe. Foto: Archivo Particular

Este martes el ajedrez por la Presidencia tuvo varias movidas claves en términos de campañas electorales. Tan solo el día de hoy Iván Cepeda y Roy Barreras se posicionaron con sus campañas en Bogotá; Claudia López sigue en la búsqueda de alianzas para una tercer consulta en marzo; Paloma Valencia continúa en recorridos por el país con el expresidente Álvaro Uribe; y tanto Juan Carlos Pinzón como Sergio Fajardo siguieron su recorrido por las regiones.

En cuanto a Cepeda y Barreras ambos convocaron hoy a la ciudadanía bogotana para hacer campaña desde diferentes localidades. Cepeda dio su discurso en la plazoleta antiguo “Ley de Kennedy” en el sur de la ciudad, durante su oratoria Cepeda manifestó: “Debemos seguir desarrollando la experiencia y el poder social que nos ha convertido en Gobierno Nacional”. Entre la multitud se encontraban María Fernanda Carrascal, Susana Muhammad, María José Pizarro, y otras figuras políticas del Pacto Histórico manifestado su apoyo al candidato.

Por otro lado, el candidato Roy Barreras también habló en Bogotá casi a la misma hora que Cepeda. Barreras estrenó la que denominó la “Casa de la Unidad” donde, desde un balcón, dio su discurso en la localidad de Teusaquillo. “Inauguramos la Casa de la Unidad en Bogotá. Bienvenidas y bienvenidos a esta, su casa. Los y las esperamos en el corazón de Colombia, siempre con los brazos abiertos”, sostuvo el candidato en redes sociales.

Tras su presentación Barreras manifestó a medios que son ahora cuatro los candidatos que aparecerán en la consulta del Frente Amplio, donde ya se encuentran Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero, se contempla a otro posible candidato santandereano de quién no mencionó el nombre, pero con quién afirmó haberse reunido junto a sus otros compañeros de consulta este martes en la mañana.

Por otro lado, Paloma Valencia continúa su gira por Colombia junto con el expresidente Álvaro Uribe. Este martes se reunió con simpatizantes de su candidatura en la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander. Donde declaró: “Vamos a tener un nuevo Plan Colombia 2.0 con ayuda de Estados Unidos y países aliados. [...] En nuestro gobierno vamos a tener una fuerza pública entrenada con inteligencia y al servicio de la democracia”.

También de gira por las regiones está el candidato Juan Carlos Pinzón, quién habló hoy desde Bazurto en Cartagena sobre sus propuestas de campaña. Pinzón abordó temas como la seguridad y el salario mínimo. “Hay que crear riqueza y para crear riqueza hay que tener un país seguro”, sostuvo el candidato. Quien además hablo sobre la “Gran Consulta por Colombia” de la que hace parte para medirse en urnas el próximo 8 de marzo, afirmando que será él quién gane y pide a sus compañeros su apoyo según lo acordado de quedar como ganador.

Por su parte en el centro político la situación aún no se consolida. Mientras el candidato Sergio Fajardo continúa su recorrido por regiones, la candidata Claudia López hizo un llamado para unir al centro en una tercera consulta interpartidista. En ella ya se contempla que participe Juan Fernando Cristo, y a pesar de hacer la invitación a Fajardo, este no se ha manifestado al respecto, además hace poco más de un mes le cerró la puerta a las consultas.

Así las cosas aún hay varios anuncios por resolver, se está a la espera de lo que suceda con los integrantes de la consulta del Frente Amplio y a la posible consolidación de una consulta de centro, sin embargo hasta el momento, está en veremos.

