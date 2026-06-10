No habrá cambios en el tarjetón tras decisiones judiciales: registrador y presidente de CNE

De derecha a izquierda: el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz; el registrador Hernán Penagos y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Archivo Particular

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Después de que el Tribunal Superior de Bogotá le diera 24 horas al candidato Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) para retirar toda la publicidad política en la que él y los integrantes de su movimiento usen símbolos patrios, el registrador Hernán Penagos y el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, se pronunciaron al respecto. Mientras el primero aseguró que no habrá cambios en el tarjetón, el segundo respondió que el eslogan había sido previamente aprobado por el órgano que preside.

“Me imagino que lo vamos a tener que discutir en sala plena. Mañana [este jueves] tenemos sala y lo discutiremos. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que es un eslogan que se aprobó y ya está en el tarjetón”, agregó Quiroz.

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Sobre la decisión de prohibir el uso de símbolos patrios en la campaña, el presidente del CNE dejó claro que no conocen “el fallo en su totalidad”. Eso sí, fue claro en que “los símbolos patrios son los que determina la ley” y estará en manos de la sala plena determinar las implicaciones del fallo, respetando en todo momento las decisiones judiciales.

En esa línea, Penagos apuntó que “no se va a llevar a cabo ningún cambio en la tarjeta electoral”. Afirmó que todos los kits ya están distribuidos a lo largo de los 67 países en los que los connacionales en el exterior pueden ejercer su derecho al voto —pues las votaciones en el exterior comienzan a partir del lunes 15 de junio) y que la distribución nacional comenzaría este mismo miércoles.

“Las tarjetas electorales ya están todas distribuidas en el exterior, y sea la oportunidad para invitar a la ciudadanía que vive fuera de Colombia para que salga a votar desde el día lunes y no se agolpen el día último, el domingo, en un proceso que les puede tardar mucho más tiempo”, agregó el registrador.

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Las cabezas de la organización electoral enfatizaron en que se darán todas las garantías para la segunda vuelta del próximo 21 de junio. Entre las medidas que se han adoptado para los próximos comicios está la posibilidad de que los partidos y movimientos acrediten hasta dos testigos electorales por mesa de votación. La inscripción, reiteraron, estará abierta hasta este viernes 12 de junio a las 5:00 p.m. para las votaciones en el exterior, mientras que para las que ocurrirán en el territorio nacional, será hasta el jueves 18 de junio a las 5:00 p. m.

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