Esta es la configuración que está teniendo el Congreso tras los escrutinios

Escrutinio y conteo de votos realizado en Corferias luego de finalizar la jornada de elecciones legislativas para elegir a los miembros del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) para el periodo 2026-2030. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En medio de todos los ruidos que se han generado a cuenta del conteo de votos tras las elecciones del pasado 8 de marzo, las autoridades electorales salieron este lunes a realizar varias precisiones sobre un proceso que se conoce como escrutinio y cuyo fin es certificar quiénes serán los próximos 285 congresistas: 103 senadores y 182 representantes, incluyendo en cada instancia la curul que quedará para los segundos en las presidenciales.

Lo primero que se aclaró es que aún es prematuro hablar de una reconfiguración de fondo frente a lo que...