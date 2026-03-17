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Esta es la configuración que está teniendo el Congreso tras los escrutinios

Ya se certificaron oficialmente a los representantes de 18 departamentos. El conteo oficial del Senado se mantiene. Autoridades electorales piden mesura. Así va el proceso.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
17 de marzo de 2026 - 02:20 a. m.
Escrutinio y conteo de votos realizado en Corferias luego de finalizar la jornada de elecciones legislativas para elegir a los miembros del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) para el periodo 2026-2030.
Escrutinio y conteo de votos realizado en Corferias luego de finalizar la jornada de elecciones legislativas para elegir a los miembros del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) para el periodo 2026-2030.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En medio de todos los ruidos que se han generado a cuenta del conteo de votos tras las elecciones del pasado 8 de marzo, las autoridades electorales salieron este lunes a realizar varias precisiones sobre un proceso que se conoce como escrutinio y cuyo fin es certificar quiénes serán los próximos 285 congresistas: 103 senadores y 182 representantes, incluyendo en cada instancia la curul que quedará para los segundos en las presidenciales.

Lo primero que se aclaró es que aún es prematuro hablar de una reconfiguración de fondo frente a lo que...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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