Oposición está en “vulnerabilidad extrema”: van tres asesinatos y 440 líderes en riesgo

Alertan riesgos de seguridad para políticos de oposición. Foto: Defensoría

Al Congreso de la República llegó un informe de 109 páginas, remitido por la Defensoría del Pueblo, que está cargado de alertas relacionadas con la falta de garantías políticas y de seguridad para los partidos de oposición a nivel nacional y regional. Se trata de una radiografía a temas cruciales para dichas organizaciones, entre estos la financiación estatal, los espacios en medios de comunicación y la protección ante agresiones y amenazas derivadas del oficio político.

El documento, que se terminó de construir en esta última semana,...