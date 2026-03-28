Oposición está en “vulnerabilidad extrema”: van tres asesinatos y 440 líderes en riesgo

Alertan riesgos de seguridad para políticos de oposición.
Foto: Defensoría
Al Congreso de la República llegó un informe de 109 páginas, remitido por la Defensoría del Pueblo, que está cargado de alertas relacionadas con la falta de garantías políticas y de seguridad para los partidos de oposición a nivel nacional y regional. Se trata de una radiografía a temas cruciales para dichas organizaciones, entre estos la financiación estatal, los espacios en medios de comunicación y la protección ante agresiones y amenazas derivadas del oficio político.
El documento, que se terminó de construir en esta última semana,...
Por David Efrén Ortega
Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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