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Oposición está en “vulnerabilidad extrema”: van tres asesinatos y 440 líderes en riesgo

A las puertas de la elección presidencial de primera vuelta, un dossier de la Defensoría del Pueblo que analizó datos de 2025 encendió las alertas de varias entidades por cuenta de fallas graves y estructurales en la protección de políticos opositores. Estas son las cifras que revisan con lupa las autoridades.

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David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
28 de marzo de 2026 - 01:05 p. m.
Alertan riesgos de seguridad para políticos de oposición.
Alertan riesgos de seguridad para políticos de oposición.
Foto: Defensoría

Al Congreso de la República llegó un informe de 109 páginas, remitido por la Defensoría del Pueblo, que está cargado de alertas relacionadas con la falta de garantías políticas y de seguridad para los partidos de oposición a nivel nacional y regional. Se trata de una radiografía a temas cruciales para dichas organizaciones, entre estos la financiación estatal, los espacios en medios de comunicación y la protección ante agresiones y amenazas derivadas del oficio político.

El documento, que se terminó de construir en esta última semana,...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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Jose Moreno(11868)Hace 7 minutos
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