Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Pacto Histórico se sacudió con decisión del CNE y entró en fase de “vigilancia electoral”

Una mayoría en el Consejo Nacional Electoral le dio el visto bueno a la fusión de Colombia Humana con el partido de izquierda, que iniciará un proceso de reorganización interno para consolidar la unidad y, de paso, insistir en lo que ven como una “falta de garantías” de parte de los órganos electorales. Este es el panorama para el 8 de marzo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
05 de marzo de 2026 - 02:05 a. m.
Voceros del Pacto Histórico hablan sobre las garantías electorales para los comicios del 8 de marzo.
Voceros del Pacto Histórico hablan sobre las garantías electorales para los comicios del 8 de marzo.
Foto: Cortesía

Menos de 24 horas después de la alocución del presidente Gustavo Petro, en la que volvió a lanzar dardos hacia la Registraduría por los softwares de las elecciones, el Pacto Histórico delineó la estrategia de veeduría electoral que pondrá en marcha este domingo 8 de marzo para insistir en la necesidad de que los órganos garanticen la transparencia de los comicios. Durante ese tiempo se dieron varias reuniones entre el Gobierno y entes de control para tratar de frenar los continuos comentarios desde la Casa de Nariño que ponen en tela de...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

PremiumEE

Registraduría

Pacto Histórico

Consejo Nacional Electoral

Armando Benedetti

Colombia Humana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.