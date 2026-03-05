Pacto Histórico se sacudió con decisión del CNE y entró en fase de “vigilancia electoral”

Voceros del Pacto Histórico hablan sobre las garantías electorales para los comicios del 8 de marzo.
Foto: Cortesía
Menos de 24 horas después de la alocución del presidente Gustavo Petro, en la que volvió a lanzar dardos hacia la Registraduría por los softwares de las elecciones, el Pacto Histórico delineó la estrategia de veeduría electoral que pondrá en marcha este domingo 8 de marzo para insistir en la necesidad de que los órganos garanticen la transparencia de los comicios. Durante ese tiempo se dieron varias reuniones entre el Gobierno y entes de control para tratar de frenar los continuos comentarios desde la Casa de Nariño que ponen en tela de...
Por María José Barrios Figueroa
Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación