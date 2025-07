Precandidatos del Pacto Histórico definirán reglas para consulta interna

Los integrantes del Pacto Histórico avanzan en conversaciones para definir las reglas de juego para 2026. Foto: Redes Sociales @BecerraGabo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este lunes, los precandidatos del Pacto Histórico se reunirán con la intención de definir las reglas para la consulta interna. El encuentro se dará cinco días antes de la convención nacional de la coalición que ya radicó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para convertirse en partido.

Aunque no hay un listado oficial, en la reunión participarían Gustavo Bolívar (exdirector del DPS), Susana Muhamad (exministra de Ambiente), Carolina Corcho (exministra de Salud) y la senadora María José Pizarro. Las cuatro han manifestado su interés de representar al petrismo en las elecciones de 2026. No obstante, en el caso de Bolívar, el presidente Gustavo Petro le dijo que no respalda su aspiración presidencial.

Puede leer: Estos son los hilos con los que se tejen alianzas en todos los sectores para el 2026

Según pudo confirmar este medio, el interés es definir las reglas para la consulta interna que se espera realizar el próximo 26 de octubre, fijada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esas reglas se socializarán el próximo sábado, 19 de julio, en la convención del Pacto Histórico.

Para este 19 de julio están citados los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano, Progresistas y Minga Política y Social en Bogotá. Todos han dado el visto bueno para fusionarse en una sola colectividad, aunque a Progresistas, que está conformado por la senadora Pizarro y los representantes David Racero y Heráclito Landínez, todavía le falta el visto bueno del CNE para su escisión de MAIS.

También: Centro Democrático retoma foros de precandidatos con invitados de otros partidos

Se espera la presencia de las direcciones nacionales de los partidos y movimientos, así como ediles, concejales, diputados y congresistas del Pacto. El invitado más esperado sería, en todo caso, el presidente Gustavo Petro, quien ya ha hecho presencia en las asambleas de varios movimientos, entre ellos, el de su propio partido, Colombia Humana, el año pasado.

Citados están los ministros que hagan parte del Pacto Histórico. Así, se espera que, por ejemplo, los jefes de las carteras de Agricultura, Martha Carvajalino, y Educación, Daniel Rojas, lleguen al evento. Carvajalino viene de la UP y ha estado presente en varios de los eventos de la colectividad; Rojas, por su parte, también ha figurado en reuniones partidistas.

Además: Duque se encontró con presidente Trump en final del Mundial de Clubes

Entre los objetivos de este encuentro está el de “anunciar la reglamentación y el cronograma de la consulta popular para definir la precandidatura presidencial y las candidaturas al Senado y a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.