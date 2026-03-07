Un millón de testigos fueron inscritos para las elecciones de Congreso y consultas: CNE

CNE presenta cifras de testigos electorales de cara a las elecciones del 8 de marzo de 2026. Foto: Cortesía

A menos de 24 horas de que abran las urnas, el Consejo Nacional Electoral anunció el número de testigos inscritos por los partidos para la elección al Congreso y a las tres consultas que definirán su futuro este domingo.

1.034.532 es el número de testigos electorales postulados por las agrupaciones políticas que inscribieron lista de candidatos a las elecciones de Congreso de la República. Una cifra histórica que representa un incremento del 162 %, debido a que en la elección de 2022 la cifra reportada fue de 394.235 testigos. Con esta cifra, al menos el 98,8 % de las mesas habilitadas tendrán al menos un testigo para seguir de cerca el antes, durante y después de la jornada.

Para las elecciones al Congreso, la mayor cantidad de testigos electorales postulados corresponde al Pacto Histórico, con 93.329 postulaciones por intermedio de la plataforma. Le siguen el Centro Democrático, con 87.645; el Partido Liberal, con 82.992; la coalición del Mira, Nuevo Liberalismo con Dignidad y Compromiso, que tienen 69.517; y el Frente Amplio Unitario, con 66.110 postulaciones. También destacan los conservadores con 56.018 y el Partido de la U, con 52.273; y la coalición de Alianza Verde con 35.932 testigos registrados.

En el caso de las colectividades que participan en las consultas interpartidistas de la Gran Consulta por Colombia; el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones, lidera el Centro Democrático con 84.217 postulaciones; le sigue La Fuerza de Roy Barreras con 18.456; el Grupo Significativo de Ciudadanos Imparables de Claudia López con 12.067, el Nuevo Liberalismo con 10.451 y el partido Oxígeno, que coavaló a Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa, que cuenta con 5.053 testigos. A estos se suman agrupaciones como Con toda por Colombia de Juan Daniel Oviedo, entre otros.

Los testigos no fueron el único actor del sistema electoral que creció en esta elección. Los auditores de sistemas aumentaron un 5.663 % al pasar de 186 hace cuatro años a 10.720. Las misiones de observación también crecieron un 775 %, en 2022 hubo 55 delegados internacionales y este año son 482 personas encargadas de hacer este acompañamiento.

“Para nosotros es una alegría contarle a todo el país que el proceso electoral del próximo domingo va a contar con todas las garantías, para los partidos, candidatos y agrupaciones políticas”, destacó el magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE en el comunicado del tribunal electoral.

