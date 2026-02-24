Publicidad

Pacto Histórico y Salvación Nacional anuncian cierre de campaña con presidenciable incluido

El Pacto Histórico, Salvación Nacional y el Centro Democrático anunciaron eventos de cierre de campaña al Congreso de la República en plazas públicas con la participación de algunos candidatos presidenciales, ad portas de la veda electoral. Entérese.

Redacción Política
24 de febrero de 2026 - 06:36 p. m.
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran el bloque de candidatos ya instalados en la primera vuelta.
Foto: El Espectador
A días de que empiece la veda electoral que les impide a los candidatos realizar actos de proselitismo político como reuniones políticas o publicidad de sus campañas, por la cercanía con las elecciones a Congreso que serán el próximo 8 de marzo, ya se conocen los primeros cierres de campaña de los partidos con candidatos presidenciales incluidos.

La colectividad del presidente Gustavo Petro anunció el cierre de sus actividades de campaña para el próximo viernes 27 de febrero en un evento al que llaman “Pacto Histórico Fest” en la Plaza de Bolívar, donde acudirán Carolina Corcho, cabeza de lista al Senado; María Fernanda Carrascal, quien encabeza la Cámara por Bogotá. También estará presente el candidato presidencial Iván Cepeda.

En el evento se espera que asistan más candidatos al Senado y Cámara, además, tendrán un concierto con cantantes como Los Diablitos del Vallenato, Arelys Henao o Doctor Krápula.

Otro de los eventos convocados es el auspiciado por la lista al Congreso de Salvación Nacional. Al día siguiente, el sábado 28 de febrero, será el evento de cierre de este partido en Bogotá, que contará con la participación de miembros de esa lista como Enrique Gómez y Sara Castellanos. La cita será en la plaza fundacional de Suba sobre las dos de la tarde; también está confirmada la participación en el cierre de su candidato presidencial, Abelardo De La Espriella.

El Centro Democrático esperará al domingo 1 de marzo, una semana antes de la elección, para hacer su evento de cierre de campaña. Varios candidatos al Senado y la Cámara por Bogotá estarán en el Centro de Convenciones G12 sobre las 5 p.m. Allí se espera que los acompañe su candidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Por su parte, el candidato Roy Barreras también anunció un evento titulado “Caminemos unidos por Colombia” en la capital del país. En esta ocasión será una marcha a las 8:30 a.m. ese mismo domingo, que iniciará en el monumento a los caídos de las Fuerzas Militares sobre la calle 26 y terminará en el Centro de Memoria Histórica de esa ciudad.

Por Redacción Política

Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 1 minuto
A cerrar con alegrîa y entusiasmo,porque hay que cambiar ese Congreso,que tanto mal le hizo al pueblo.
