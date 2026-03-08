Publicidad

Valencia entró con fuerza en la disputa presidencial: López y Barrera buscan nuevos espacios

La consulta de la senadora Paloma Valencia obtuvo 5,7 millones de votos, de los cuales 3,2 fueron solo para ella. Las de Claudia López y Roy Barreras apenas pasaron el medio millón de sufragios. Este es el impacto en el Congreso.

09 de marzo de 2026 - 03:45 a. m.
Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras vencieron en sus consultas e irán a la primera vuelta presidencial-
Foto: El Espectador

Las consultas de este domingo dejaron una fotografía clara. La derecha cuenta ahora con una aspirante que entró con fuerza a disputarse un lugar privilegiado en este sector político, luego de lograr de forma individual más de 3,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia. Se trata de la senadora Paloma Valencia, que, con esta proyección, entró con fuerza al tarjetón del 31 de mayo.

Y no es solo por este sector, pues el segundo de su consulta, Juan Daniel Oviedo, obtuvo 1,2 millones de sufragios con un discurso que se ubicó en el...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
