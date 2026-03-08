Valencia entró con fuerza en la disputa presidencial: López y Barrera buscan nuevos espacios

Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras vencieron en sus consultas e irán a la primera vuelta presidencial- Foto: El Espectador

Las consultas de este domingo dejaron una fotografía clara. La derecha cuenta ahora con una aspirante que entró con fuerza a disputarse un lugar privilegiado en este sector político, luego de lograr de forma individual más de 3,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia. Se trata de la senadora Paloma Valencia, que, con esta proyección, entró con fuerza al tarjetón del 31 de mayo.

Y no es solo por este sector, pues el segundo de su consulta, Juan Daniel Oviedo, obtuvo 1,2 millones de sufragios con un discurso que se ubicó en el...