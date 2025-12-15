Logo El Espectador
Así logró Paloma Valencia tener el guiño del Centro Democrático para aterrizar en el tarjetón

La senadora fue la elegida por el partido de oposición para llevar sus banderas en 2026 tras dos encuestas. En su cabeza reside ahora la tarea de ser la encargada de mantener diálogos para la “unidad” de cara a las elecciones.

María José Barrios Figueroa
16 de diciembre de 2025 - 01:30 a. m.
La senadora Paloma Valencia fue elegida como la candidata del Centro Democrático.
Foto: Óscar Pérez

Paloma Valencia será quien lleve las banderas del Centro Democrático en las próximas elecciones, convirtiéndose, de paso, en la primera mujer a la que el partido de oposición da el aval para las presidenciales. La decisión reorganiza el tablero de la derecha, pues una de las colectividades más fuertes de ese sector ya cuenta con una vocera para mantener los diálogos hacia la unidad de cara a 2026.

A las 5:00 p. m., el partido convocó a su militancia en el Congreso, en un salón al que Valencia llegó acompañada de su familia y varios de sus...

javier arlés(96673)Hace 5 minutos
En el audio, en un discurso poco convincente, a Uribe se le traba la lengua y por poco dice "facha". ¡Está en lo cierto!
Orlando E Del Río Cantillo(28r1t)Hace 23 minutos
La loca de los gatos en los Simpson jamás recibirá el voto de alguien que valga la pena.
Lalo Parrarro(70277)Hace 26 minutos
Esas víboras están famélicas.
spook(ix0ip)Hace 29 minutos
Con mas ganas toca salir a votar ahora por cualquier cosa menos el centro demoníaco
Álamo(88990)Hace 31 minutos
¡Cabal y ubérrima vergüenza!! Qué ignominia que una mujer --¡y más como candidata!-- se arrodille ante el condenado, para declararse "su soldada 'más leal' "... ¡Cuántos desmanes se vislumbran de quien lo sigue de ese ultrajante modo! ***Y ya llegan las elecciones***
