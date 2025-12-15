Así logró Paloma Valencia tener el guiño del Centro Democrático para aterrizar en el tarjetón

La senadora Paloma Valencia fue elegida como la candidata del Centro Democrático. Foto: Óscar Pérez

Paloma Valencia será quien lleve las banderas del Centro Democrático en las próximas elecciones, convirtiéndose, de paso, en la primera mujer a la que el partido de oposición da el aval para las presidenciales. La decisión reorganiza el tablero de la derecha, pues una de las colectividades más fuertes de ese sector ya cuenta con una vocera para mantener los diálogos hacia la unidad de cara a 2026.

A las 5:00 p. m., el partido convocó a su militancia en el Congreso, en un salón al que Valencia llegó acompañada de su familia y varios de sus...