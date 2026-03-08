Paloma Valencia es la ganadora de la Gran Consulta por Colombia: este es su perfil

Caucana, abogada, filósofa y uribista. Esas palabras describen a la candidata del Centro Democrático que logró su segunda victoria en los últimos meses, tras ser elegida por su colectividad para representarlos en la elección en medio de un proceso que tuvo polémicas. Ahora tiene la batalla de unir filas en la derecha para convertirse en una opción con una agenda centrada en la seguridad, salud y un nuevo modelo educativo.