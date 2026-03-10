Paloma Valencia: “yo quiero conquistar a los petristas”

La candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que está trabajando en buscar unidad con sectores diferentes a los que ya la apoyan y por los que logró 3,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia. Reveló detalles de sus diálogos con Juan Daniel Oviedo y sobre el papel que está jugando el expresidente Álvaro Uribe en su campaña. “Siempre tenemos que tener oposición”, dijo sobre cuál debería ser el papel del ahora presidente Gustavo Petro en dado caso de ganar la Presidencia.