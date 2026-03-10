Home

Política
Elecciones 2026
10 de marzo de 2026 - 04:02 p. m.

Paloma Valencia: “yo quiero conquistar a los petristas”

La candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que está trabajando en buscar unidad con sectores diferentes a los que ya la apoyan y por los que logró 3,2 millones de votos en la Gran Consulta por Colombia. Reveló detalles de sus diálogos con Juan Daniel Oviedo y sobre el papel que está jugando el expresidente Álvaro Uribe en su campaña. “Siempre tenemos que tener oposición”, dijo sobre cuál debería ser el papel del ahora presidente Gustavo Petro en dado caso de ganar la Presidencia.

Unidad de Video

Daniel Valero

Daniel Valero

Bueno Bueno(20426)Hace 10 minutos
Oigan a la que dice que Uribe es su papá, Uribe, el que fomentó esa catástrofe contra el pueblo, que puso al marrano un inepto, ahora habla dizque renovar,
Gilberto R.M.(54899)Hace 10 minutos
Solo PETRO en esta MONDÁ¡
Andrea S(29304)Hace 15 minutos
Jajajaja, podría empezar por dejar de decirnos petristas. No se trata de seguir a un lider sino una forma de pensar el país.
Gonzalo Sánchez(05vrk)Hace 24 minutos
Esta vieja es muy optimista, ja!
Bueno Bueno(20426)Hace 25 minutos
Conquistar a los petristas? está loca. Ahora se las da de dialogadora, de apertura a otras corrientes, pero todo el mundo todos saben quienes son ellos.
