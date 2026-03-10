Derecha e izquierda ajustan nuevos movimientos para enfrentar la primera vuelta presidencial

Aníbal Gaviria, Paloma Valencia, Juan C. Pinzón, Juan M. Galán, Juan D. Oviedo, Enrique Peñalosa, David Luna y Maurico Cárdenas reunidos este 9 de marzo en Bogotá. Foto: @PalomaValenciaL

Solo tuvieron que pasar 24 horas entre las elecciones de Congreso y la definición de tres consultas para que se dieran dos movimientos de fondo en la definición de lo que será la competencia por la Casa de Nariño.

Por un lado, la senadora Paloma Valencia ratificó el respaldo de los otros ocho aspirantes a los que venció en la Gran Consulta por Colombia, coalición que logró 5,8 millones de votos y le dio un impulso determinante a la centro-derecha en su intención de llegar con fuerza a la primera vuelta presidencial.

Más...