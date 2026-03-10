Publicidad

Derecha e izquierda ajustan nuevos movimientos para enfrentar la primera vuelta presidencial

Paloma Valencia alista cita privada con Juan Daniel Oviedo. Iván Cepeda eligió a Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial. Se agita el ajedrez para el 31 de mayo.

Redacción Política
10 de marzo de 2026 - 02:16 a. m.
Aníbal Gaviria, Paloma Valencia, Juan C. Pinzón, Juan M. Galán, Juan D. Oviedo, Enrique Peñalosa, David Luna y Maurico Cárdenas reunidos este 9 de marzo en Bogotá.
Aníbal Gaviria, Paloma Valencia, Juan C. Pinzón, Juan M. Galán, Juan D. Oviedo, Enrique Peñalosa, David Luna y Maurico Cárdenas reunidos este 9 de marzo en Bogotá.
Foto: @PalomaValenciaL

Solo tuvieron que pasar 24 horas entre las elecciones de Congreso y la definición de tres consultas para que se dieran dos movimientos de fondo en la definición de lo que será la competencia por la Casa de Nariño.

Por un lado, la senadora Paloma Valencia ratificó el respaldo de los otros ocho aspirantes a los que venció en la Gran Consulta por Colombia, coalición que logró 5,8 millones de votos y le dio un impulso determinante a la centro-derecha en su intención de llegar con fuerza a la primera vuelta presidencial.

Por Redacción Política

