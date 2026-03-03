Publicidad

Mira advierte irregularidades durante elecciones en el exterior: esto responde Registraduría

El Partido Mira denunció numerosas irregularidades en medio de las elecciones que ya están en marcha en el exterior. Alertan actos de proselitismo, falta de jurados e injerencia en los votos por parte de funcionarios. Registraduría responde a las denuncias.

Redacción Política
03 de marzo de 2026 - 01:12 p. m.
Ana Paola Agudelo, integrante del partido Mira, denunció irregularidades en elecciones en el exterior. Registraduría ya respondió.
Foto: El Espectador
En medio de la segunda jornada de votaciones a consultas y Congreso que se desarrolla en el exterior, el Partido Mira denunció un pliego de irregularidades que se estarían cometiendo en consulados y embajadas en medio de estos comicios. La colectividad pidió garantías por parte de la Cancillería y la Registraduría, de los cuales, este último organismo ya dio sus primeras respuestas.

Según denunció la colectividad, son por lo menos seis puntos de alerta en estos comicios, focalizando casos especialmente en Europa y los Estados Unidos. En primera instancia en partido señala que en algunos puntos de votación en España no existe una debida distancia entre mesas, lo cual afecta “la privacidad del elector al marcar el tarjetón”.

Asimismo, la colectividad alerta que en varios puestos habría una indagatoria por parte de los jurados o se estaría buscando incidir en el voto, a través de preguntas capciosas o mediante fórmulas para confundir los tarjetones que buscan los electores. Cabe resaltar que en estas elecciones en el exterior se puede solicitar el tarjetón para las consultas presidenciales o para el Congreso, por la denominada curul internacional.

Además, otros dos puntos de este partido alertan la insuficiencia en kits electorales o problemas con los esferos que podrían llevar a la anulación de votos, como ya pasó en elecciones previas. Sin embargo, el mayor punto de atención que hace este partido se centra en los jurados de votación, pues alertan que tanto en Estados Unidos como en España, funcionarios de consulados asumieron ese rol a pesar de haber colombianos habilitados, pero que no fueron convocados.

Según manifestó la senadora Ana Paola Agudelo (MIRA), también se estaría impidiendo el control por parte de los testigos electorales en algunos consulados y/o embajadas. “No podemos irrespetar el derecho al elector. (...) Necesitamos que haya respeto a la democracia en las elecciones”, dijo la congresista en calidad de vocera de esa colectividad.

Esos señalamiento también se suman a las denuncias que han hecho desde el gobierno nacional sobre labores de pedagogía alrededor de las consultas. El presidente Petro insistió en que se está buscando incidir en los votos, aunque desde el órgano electoral se dijo que “es un simple instructivo pedagógico para evitar que los votantes anulen el voto, marcando en varias consultas al mismo tiempo ya que todas están en un mismo tarjetón. Hace 4 años se anularon mas de 260000 votos. La información está en el cubículo de votación y no en las mesas de votación. Es decir, cuando la persona ya decidió si votar la consulta o no”.

En esa misma línea, el organismo electoral también respondió a las inquietudes expresadas por el Partido Mira. Con la firma del registrador Delegado en los Electoral, Jaime Hernando Suárez, la Registraduría remitió todos los reportes de estas irregularidades a la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Nación. Según señaló el organismo, esto se debe a procesos de competencia, pues es de señalara que la Registraduría ejerce como un ente logístico de los procesos electorales.

Así respondió la Registraduría

Por Redacción Política

javier arlés(96673)Hace 1 hora
Y después dicen que es una campaña de desprestigio de Petro contra el sistema electoral.
UnaVezMás (22193)Hace 1 hora
Pero si el presidente de la República viene diciéndolo todos estos días, a lo cual MIRA ha hecho silencio. Ah, pero cómo los está afectando ahora sí alzan la voz! Hipócritas!
