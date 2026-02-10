Verdes piden anular inscripción de influencer en sus listas que chocó con Katherine Miranda

Katherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Verde. Foto: Archivo Particular

El partido Alianza Verde rechazó los comentarios de Juan David Gómez, candidato al Senado por su coalición, sobre su compañera de lista, Katherine Miranda. A su vez, presentaron una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que revoquen el aval, tras los comentarios que realizó Gómez en un vídeo de sus redes sociales el pasado 6 de febrero. La colectividad considera que las palabras de Gómez sobre Miranda son violencia política basada en género.

“Esta solicitud se fundamenta en los hechos de violencia ejercida a través de un primer vídeo publicado en redes sociales, por parte del mencionado candidato, en contra de nuestra Representante a la Cámara y candidata al Senado Katherine Miranda, así como un segundo vídeo en contra de otra mujer congresista; conductas que constituyen violencia política basada en género”, agregaron en su carta.

Hemos elevado solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sea revocado el aval otorgado a candidato del Senado de la República por Coalición Juan David Gómez Camacho, tras violencia política basada en género contra nuestra congresista @KatheMirandaP pic.twitter.com/oYbinWzUIT — Partido Alianza Verde 🌻 (@PartidoVerdeCoL) February 10, 2026

Los comentarios del candidato al Senado también fueron rechazados por En Marcha, colectividad que le otorgó el aval para hacer parte de la coalición encabezada por la Alianza Verde, pero que también incluye el partido de Juan Fernando Cristo, ASI y el partido Democráta.

En sus redes sociales, Cristo repudió “las expresiones del candidato Juan David Gómez Camacho, incompatibles con nuestros principios democráticos y de respeto hacia las mujeres”. También anunció que le ordenaron a Gómez que se retirara el video y se abriera una investigación dentro del partido a partir de los estatutos vigentes.

Rechazamos de manera categórica las expresiones del candidato Juan David Gómez Camacho, incompatibles con nuestros principios democráticos y de respeto hacia las mujeres. El respeto y la dignidad no son negociables. Ya se ordenó retirar el video y se abrió investigación conforme… pic.twitter.com/II5PDqDAtX — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) February 7, 2026

En el video, el influencer Juan David Gómez, que cuenta con 179 mil seguidores en TikTok, cuestionaba el uso de una pañoleta de la minga indígena por parte de la representante Miranda en una fotografía tomada años atrás; además, la culpaba de ser la responsable de la decisión del CNE sobre la permanencia de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, debido a que ella fue la que presentó el recurso en contra de Cepeda.

Esta no es la primera vez que Gómez arremete contra congresistas mujeres, como señala el comunicado del partido. A inicios de mes también atacó a la representante Lina María Garrido, quien pertenece al partido de oposición Cambio Radical y es cercana al candidato a la presidencia Abelardo De La Espriella, situación por la que Gómez decidió criticarla en un video subido de tono.

La representante Garrido hizo un llamado al CNE en sus redes sociales, donde asegura que los comentarios de Gómez representan una “indiscutiblemente violencia contra las mujeres en política, un delito consagrado en la Ley 2453 de 2025″.

Señores @CNE_COLOMBIA, esto es indiscutiblemente violencia contra las mujeres en política, un delito consagrado en la Ley 2453 de 2025. Este tipo de ataques, además de vulgares, pueden desencadenar atentados como aquel en el que asesinaron a #MiguelUribe.

Además del ataque contra… pic.twitter.com/c11seysPgn — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) February 10, 2026

Hasta el momento, ni el candidato Gómez ni su compañera de lista Miranda se han referido al hecho, además de los comunicados compartidos por sus partidos.

