Se desató puja partidista por la primera batalla de 2026: la elección de Congreso

Los representantes David Racero y Alirio Uribe (Pacto Histórico), Andrés Forero (Centro Democrático) y Lina María Garrido (Cambio Radical) buscarían llegar al Senado. Jorge Robledo también esperaría regresar a la cámara alta después de cuatro años. Foto: Agencia EFE

La disputa por el poder en 2026 no se definirá solo con la Presidencia. El 8 de marzo del año entrante, los partidos librarán un pulso para lograr las mayorías en el Congreso: será la primera gran batalla por los votos. Son 296 curules en disputa (108 en Senado y 188 en Cámara) y, aunque parece un número amplio, lo cierto es que la competición será entre más de mil nombres que esperan tener una silla en el hemiciclo colombiano. Y todo esto ha dejado al descubierto grietas y peleas en cada partido, donde se están enfrentando no solo los...