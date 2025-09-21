No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Se desató puja partidista por la primera batalla de 2026: la elección de Congreso

Sin tanta visibilidad como la de las discusiones sobre la Presidencia, en la izquierda, la derecha y el centro buscan definir sus hojas de ruta para tener éxito en las legislativas del próximo 8 de marzo. Son más de mil aspirantes. A menos de seis meses, aún hay debates internos que dividen el futuro de cada fuerza.

Leonardo Botero Fernández
Leonardo Botero Fernández
21 de septiembre de 2025 - 01:04 a. m.
Los representantes David Racero y Alirio Uribe (Pacto Histórico), Andrés Forero (Centro Democrático) y Lina María Garrido (Cambio Radical) buscarían llegar al Senado. Jorge Robledo también esperaría regresar a la cámara alta después de cuatro años.
Foto: Agencia EFE

La disputa por el poder en 2026 no se definirá solo con la Presidencia. El 8 de marzo del año entrante, los partidos librarán un pulso para lograr las mayorías en el Congreso: será la primera gran batalla por los votos. Son 296 curules en disputa (108 en Senado y 188 en Cámara) y, aunque parece un número amplio, lo cierto es que la competición será entre más de mil nombres que esperan tener una silla en el hemiciclo colombiano. Y todo esto ha dejado al descubierto grietas y peleas en cada partido, donde se están enfrentando no solo los...

Leonardo Botero Fernández

Por Leonardo Botero Fernández

Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com
Francisco Escobar G.(78033)Hace 18 minutos
Dos preguntas sobre el "señor" Racero: 1. Sigue libre? 2. Ya le dijeron cuál es el salario mínimo mensual legal vigente? Provoca nauseas su sola apariencia.
Michael Myers(apgw0)Hace 20 minutos
Me inclinaré por los candidatos del progrecirco, empezando por el esclavista racero.
Francisco Escobar G.(78033)Hace 25 minutos
Para ser político hay que ser un hijo de puta.
simovid tuta rodriguez(61540)Hace 1 hora
El llorón y Alibaba más los cuarenta otra vez a romper el quórum...cobrar sin trabajar...a vociferar veneno...todo de lo mismo...señor ampara a colombia de los politiqueros de turno...no más de lo mismo... constituyente ya.....no más cortes arrodillados al llorón y su combo
