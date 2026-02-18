Publicidad

Así se alinean partidos con candidatos presidenciales en medio de dudas de directivas

Cambio Radical, Alianza Verde, La U, los liberales y conservadores apuestan por definir su carta a la Casa de Nariño después de las consultas del 8 de marzo. Hay puentes con varios aspirantes. Estos son los movimientos.

Nicolás Torres García
18 de febrero de 2026 - 12:15 p. m.
De izquierda a derecha: German Vargas Lleras, César Gaviria, Efraín Cepeda y Clara Luz Roldán.
Foto: Archivo Particular

Los contendores a ocupar los pasillos del Congreso —que se encuentran vacíos por estos días— llevan varios días en diálogos con algunos de los candidatos presidenciales, pese a estar centrados en sus campañas individuales. El común denominador de estos puentes en clave electoral está en que, en su mayoría, se dan entre delegados de partidos que aún no tienen definida una fecha fija para disputar la Casa de Nariño y que en todo caso están esperando a las votaciones del 8 de marzo para tomar decisiones de fondo.

Solo dos grandes casas...

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
PremiumEE

 

