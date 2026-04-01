Declive de tradicionales en el Congreso abre grietas en las cúpulas y divide la militancia

Antonio Navarro y Rodrigo Romero (Alianza Verde); Álex Vega y Clara Roldán (Partido de La U); César Gaviria (Partido Liberal); Efraín Cepeda (Partido Conservador) y Germán Vargas (Cambio Radical).
Foto: Archivo Particular
La reconfiguración de sillas en el Congreso tras las elecciones del 8 de marzo empieza a generar secuelas en las cúpulas internas de los partidos que consiguieron un espacio en esa corporación, especialmente los tradicionales, que vieron su poder reducirse en una elección en la que el Pacto Histórico y el Centro Democrático se mantuvieron como las bancadas mayoritarias. Este hecho inició un juego de cartas para replantear los mandos dentro de cada agrupación; en el tablero hay intenciones de divorcio, quejas por ciertas decisiones e intentos...
Por Nicolás Torres García
Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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