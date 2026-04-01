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Declive de tradicionales en el Congreso abre grietas en las cúpulas y divide la militancia

El grueso de los partidos recibió un golpe con la reducción de sus bancadas en la elección del 8 de marzo, lo que impacta a sus directivas, planes de acción e incluso a su ruta presidencial. En algunas filas ya hablan de próximos divorcios.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
01 de abril de 2026 - 02:10 a. m.
Antonio Navarro y Rodrigo Romero (Alianza Verde); Álex Vega y Clara Roldán (Partido de La U); César Gaviria (Partido Liberal); Efraín Cepeda (Partido Conservador) y Germán Vargas (Cambio Radical).
Antonio Navarro y Rodrigo Romero (Alianza Verde); Álex Vega y Clara Roldán (Partido de La U); César Gaviria (Partido Liberal); Efraín Cepeda (Partido Conservador) y Germán Vargas (Cambio Radical).
Foto: Archivo Particular

La reconfiguración de sillas en el Congreso tras las elecciones del 8 de marzo empieza a generar secuelas en las cúpulas internas de los partidos que consiguieron un espacio en esa corporación, especialmente los tradicionales, que vieron su poder reducirse en una elección en la que el Pacto Histórico y el Centro Democrático se mantuvieron como las bancadas mayoritarias. Este hecho inició un juego de cartas para replantear los mandos dentro de cada agrupación; en el tablero hay intenciones de divorcio, quejas por ciertas decisiones e intentos...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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