Política
Elecciones 2026
Peleas internas de la Alianza Verde tensan la construcción de una coalición de centro

El próximo lunes, la Alianza Verde y En Marcha anunciarán una coalición con la que buscan capturar las banderas del centro en las elecciones legislativas. El partido ASI y la Fuerza de la Paz de Roy Barreras podrían entrar en la ecuación. Voces opositoras del Verde advierten que este sería el primer paso para un aterrizaje en el llamado frente amplio del petrismo.

Redacción Política
12 de septiembre de 2025 - 02:05 a. m.
Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya, Angélica Lozano, Jota Pe Hernández.
Foto: Archivo Particular

Las cúpulas de los partidos Alianza Verde, En Marcha y Alianza Social Independiente (ASI) cocinan a fuego medio un acuerdo para llegar unidos a las urnas el próximo 8 de marzo. Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo y Berenice Bedoya son los tres alfiles de cada colectividad que tienen la voz cantante en las conversaciones y parecen estar dispuestos a jugar todas sus cartas para conformar la coalición, sumar 15 o más curules en el Senado y, de paso, salvaguardar sus personerías jurídicas.

Según conoció este diario, el trato avanza a buen ritmo y...

Por Redacción Política

