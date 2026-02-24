Home

Política
Elecciones 2026
24 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.

Pereira y Manizales: ¿qué les preocupa frente a las elecciones en Colombia 2026?

El Espectador continuó su recorrido por el Eje Cafetero junto al “Bus por Colombia” y visitó Caldas y Risaralda, dos de los departamentos que lo conforman. En alianza con Noticias Caracol y Blu Radio, le preguntamos a sus habitantes cuáles son sus principales preocupaciones de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Seguridad, salud y empleo encabezan sus exigencias.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.

Valentina Matiz Bernal

Valentina Matiz Bernal

Luna Mejía Farías

Luna Mejía Farías

Conoce más

Temas Relacionados

Pereira

Manizales

Caldas

AbiertoEE

Colombia

Elecciones 2026

Risaralda

Salud

Seguridad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.