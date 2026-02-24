Pereira y Manizales: ¿qué les preocupa frente a las elecciones en Colombia 2026?

El Espectador continuó su recorrido por el Eje Cafetero junto al “Bus por Colombia” y visitó Caldas y Risaralda, dos de los departamentos que lo conforman. En alianza con Noticias Caracol y Blu Radio, le preguntamos a sus habitantes cuáles son sus principales preocupaciones de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Seguridad, salud y empleo encabezan sus exigencias.