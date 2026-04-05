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Así se conectan la constituyente de Petro, la campaña de Cepeda y las elecciones del 2026

El presidente Gustavo Petro quiere una asamblea nacional constituyente para hacerle una cirugía profunda al Estado colombiano. La oposición alerta por lo que considera es un riesgo democrático. El candidato del oficialismo pone distancia con la propuesta, pero en sus actos proselitistas se recogen firmas. Estos son los hilos que se mueven en un agitado tablero.

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Daniel Valero
Daniel Valero
05 de abril de 2026 - 01:13 a. m.
El presidente Gustavo Petro impulsa una asamblea constituyente. Aída Quilcué e Iván Cepeda matizan ese discurso en su campaña por la reelección de la izquierda. Aquí esta un facsímil de la Registraduría sobre el comité promotor y la página 136 del programa de gobierno del también senador.
El presidente Gustavo Petro impulsa una asamblea constituyente. Aída Quilcué e Iván Cepeda matizan ese discurso en su campaña por la reelección de la izquierda. Aquí esta un facsímil de la Registraduría sobre el comité promotor y la página 136 del programa de gobierno del también senador.
Foto: El Espectador

La estrategia está definida y va más allá de las actuales elecciones presidenciales. El objetivo también y pasa por hacer una cirugía profunda al Estado que desde 1991 se rige con los parámetros de la Constitución. ¿Y el camino? Ya se trazó desde la Casa de Nariño, es objeto de debate en la campaña que busca la reelección de la izquierda y en las calles cuenta con varios frentes de acción para ganar adeptos. Todo, por supuesto, con un tablero de polarización que crece en medio de decisiones que se encaminan a pavimentar el propósito final.

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Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
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ALVARO MEDIMA(28865)Hace 7 horas
Si la iniciativa es constitucional y la oposición así lo entiende, ¿por qué se asustan? ¿Es que Colombia no padece inequidades al amparo de unas leyes que favorecen a los empresarios y no a los asalariados? ¿No tiene más voz y mando la ANDI y FENALCO que cualquier central obrera?
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 7 horas
Ya Cepeda dijo que no está interesado en esa constituyente. De milagro no siguen diciendo que Petro se quiere reelegir. Este tipo de columnas sólo quieren fomentar odio contra el nuevo candidato del Pacto y contra el propio gobierno que está siendo absolutamente bloqueado.
micorriza(d243q)Hace 10 horas
terrorismo indiscriminado?prevaricato a favor uribe? Entrampamientos? Lawfare? desinformación? bloqueo a reformas?¿fake news? desfinanciamiento? sabotaje proceso de paz?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas? fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? compra de votos? cortes e ias cooptadas? robo de elecciones vía CNE y registradurías regionales? uribismo incluyente por votos? emisor central y consejo de estado cooptados?
micorriza(d243q)Hace 10 horas
terrorismo indiscriminado?prevaricato a favor uribe? Entrampamientos? Lawfare? desinformación? bloqueo a reformas?¿fake news? desfinanciamiento? sabotaje proceso de paz?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas? fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? compra de votos? cortes e ias cooptadas? robo de elecciones vía CNE y registradurías regionales? uribismo incluyente por votos?
daniel77(26492)Hace 10 horas
Nunca se le debe entregar un cheque en blanco a ningún populista incompetente, no importa la orilla política de la que venga.
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