Así se conectan la constituyente de Petro, la campaña de Cepeda y las elecciones del 2026

El presidente Gustavo Petro impulsa una asamblea constituyente. Aída Quilcué e Iván Cepeda matizan ese discurso en su campaña por la reelección de la izquierda. Aquí esta un facsímil de la Registraduría sobre el comité promotor y la página 136 del programa de gobierno del también senador. Foto: El Espectador

La estrategia está definida y va más allá de las actuales elecciones presidenciales. El objetivo también y pasa por hacer una cirugía profunda al Estado que desde 1991 se rige con los parámetros de la Constitución. ¿Y el camino? Ya se trazó desde la Casa de Nariño, es objeto de debate en la campaña que busca la reelección de la izquierda y en las calles cuenta con varios frentes de acción para ganar adeptos. Todo, por supuesto, con un tablero de polarización que crece en medio de decisiones que se encaminan a pavimentar el propósito final.

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