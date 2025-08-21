No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Estas son las apuestas que desplegó la izquierda para frenar los vientos de implosión

Las fuerzas que siguen al presidente Gustavo Petro quieren esquivar las divisiones que vienen aflorando. Hay tres frentes en juego y varios aspirantes abriéndose espacio. Así se mueven las fichas que tienen identidad progresista.

Redacción Política
21 de agosto de 2025 - 11:03 a. m.
La senadora Clara López, el exalcalde Daniel Quintero, la legisladora María José Pizarro, el excongresista Gustavo Bolívar, el exembajador Roy Barreras y el presidente Gustavo Petro están analizando caminos, junto a otras fichas, para enfrentar las elecciones de 2026.
Luego de varios meses de tener la ventaja discursiva y de acción proselitista, que se dio en gran medida por el apoyo explícito del presidente Gustavo Petro, en la izquierda comenzaron a surgir una serie de cismas que tiene a su militancia analizando estrategias para esquivar una posible debacle en las elecciones de 2026.

Y no solo por los cuestionamientos que se lanzan cada tanto quienes buscan erigirse como la ficha presidencial del continuismo que quiere el progresismo, sino también por acciones internas que para un sector de sus filas...

Guillermo Torres Mojica(13442)Hace 18 minutos
Lo que podemos observar en esta nueva danza electoral es natural. Pero la diferencia colosal es que el progresismo supera en calidad, de lejos en la cantidad y calidad de sus candidatos, sobre todo en su frescura y novedad. En la otra orilla, los candidatos más opcionados, hasta el momento, representan todos un viejo país que ya está en el pasado.
Gvbnllnh. Bvc. Nm. N jn(98086)Hace 23 minutos
Cuánto anhelamos el regreso de la Seguridad Democrsrica del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Queremos democracia. Queremos seguridad. Queremos progreso.
Hans Peter Hinder(06202)Hace 31 minutos
Primero afeitarse antes de grabar un mensaje Quintero.Te ves horrible. Y no no te queremos como presidente. Nunca! Y Nunca jamas pachte histerico.
ERWIN JIMENES(18151)Hace 53 minutos
Otra "crisis"--el pasquin haciendo su tarea.
