Estas son las apuestas que desplegó la izquierda para frenar los vientos de implosión

La senadora Clara López, el exalcalde Daniel Quintero, la legisladora María José Pizarro, el excongresista Gustavo Bolívar, el exembajador Roy Barreras y el presidente Gustavo Petro están analizando caminos, junto a otras fichas, para enfrentar las elecciones de 2026. Foto: Archivo Particular

Luego de varios meses de tener la ventaja discursiva y de acción proselitista, que se dio en gran medida por el apoyo explícito del presidente Gustavo Petro, en la izquierda comenzaron a surgir una serie de cismas que tiene a su militancia analizando estrategias para esquivar una posible debacle en las elecciones de 2026.

Y no solo por los cuestionamientos que se lanzan cada tanto quienes buscan erigirse como la ficha presidencial del continuismo que quiere el progresismo, sino también por acciones internas que para un sector de sus filas...