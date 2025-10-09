Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Estas fueron las movidas que en 24 horas “salvaron” la consulta del Pacto de Petro

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero se medirán en las urnas el próximo 26 de octubre. La Registraduría mantuvo el proceso que costará COP 193.000 millones, pero aún faltan detalles políticos por definir en la izquierda. ¿Qué sigue?

Redacción Política
09 de octubre de 2025 - 02:02 a. m.
Los precandidatos Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero se medirán en la consulta de la izquierda prevista para el 26 de octubre.
Los precandidatos Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero se medirán en la consulta de la izquierda prevista para el 26 de octubre.
Foto: Archivo Particular

Las últimas 24 horas fueron turbulentas en el seno de los organismos electorales por cuenta de una decisión judicial que impactó sobre las consultas que se tienen previstas para el próximo 26 de octubre. Tal fue el cimbronazo de un fallo de tutela que terminó adverso a los intereses del Pacto Histórico, que hasta el presidente Gustavo Petro tomó partido y dio instrucciones de defender esa cita a urnas; y al final, tras varios análisis técnicos, ese proceso quedó en firme.

Los análisis jurídicos que de igual forma tienen alta carga política...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Iván Cepeda

Daniel Quintero

Carolina Corcho

Pacto Histórico

Elecciones 2026

Colombia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.