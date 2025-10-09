Estas fueron las movidas que en 24 horas “salvaron” la consulta del Pacto de Petro

Los precandidatos Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero se medirán en la consulta de la izquierda prevista para el 26 de octubre. Foto: Archivo Particular

Las últimas 24 horas fueron turbulentas en el seno de los organismos electorales por cuenta de una decisión judicial que impactó sobre las consultas que se tienen previstas para el próximo 26 de octubre. Tal fue el cimbronazo de un fallo de tutela que terminó adverso a los intereses del Pacto Histórico, que hasta el presidente Gustavo Petro tomó partido y dio instrucciones de defender esa cita a urnas; y al final, tras varios análisis técnicos, ese proceso quedó en firme.

Los análisis jurídicos que de igual forma tienen alta carga política...