Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Petro jaló riendas de la izquierda para buscar unidad frente a las votaciones del 8 de marzo

El progresismo que rodea las políticas del presidente Gustavo Petro se fragmentó para las consultas de marzo. El mandatario llamó al orden a sus filas y retomó el verbo fuerte para mover a sus bases.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
10 de febrero de 2026 - 01:13 a. m.
En agosto de 2025, en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se reunió con varios voceros del Pacto Histórico (imagen de referencia).
En agosto de 2025, en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se reunió con varios voceros del Pacto Histórico (imagen de referencia).
Foto: Archivo Particular

La semana de tranquilidad verbal que dejó a la Casa de Nariño en una suerte de pausa frente a la campaña en la que busca que la izquierda logre vía urnas una reelección inmediata de sus propuestas, a la cual se llegó por la cita entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington, llegó a su fin en medio de definiciones administrativas y ruidos de fuego amigo que derivaron en que el principal operador del progresismo, el jefe de Estado, entrara otra vez de lleno en la disputa.

Y lo hizo en momentos en que las fuerzas afines a la...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Elecciones 2026

Pacto Histórico

Colombia Humana

Registraduría

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.