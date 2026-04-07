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Petro reeditó choques con la institucionalidad y lanzó respaldo a Iván Cepeda

El presidente Petro le subió el tono de sus críticas a la Fiscalía, al Banco de la República, a la Procuraduría y otras entidades. También enfiló baterías contra la DNI que se controla desde la Casa de Nariño. ¿Qué hay detrás?

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Redacción Política
07 de abril de 2026 - 11:15 a. m.
Presidente Gustavo Petro, fiscal Luz Adriana Camargo, gerente del Banco de la República Leonardo Villar y procurador Gregorio Eljach.
Presidente Gustavo Petro, fiscal Luz Adriana Camargo, gerente del Banco de la República Leonardo Villar y procurador Gregorio Eljach.
Foto: Archivo Particular

Faltando exactamente cuatro meses para que el presidente Gustavo Petro deje el poder, y en medio de una tensa campaña electoral, se volvieron a reeditar varios de los fuertes choques que el jefe de Estado ha protagonizado contra el grueso de la institucionalidad. El concepto de “todos contra mí”, acentuado con el objetivo de reelegir a su proyecto político con Iván Cepeda como candidato, regresó casi como una regla a sus mensajes, comunicados y alocuciones.

¿A quién dirige sus dardos? La Fiscalía de Luz Adriana Camargo, la junta directiva del...

Por Redacción Política

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EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 32 minutos
Para PETRO y el PACTO HISTORICO, la Constitución y la Ley es lo que a ellos les de la gana.
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