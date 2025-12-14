Logo El Espectador
Colombia no ve claridad en el popurrí electoral con el que se cierra un polarizado 2025

Esta es la radiografía de cómo se están tejiendo todas las alianzas de cara a las presidenciales de 2026. El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe protagonizan las movidas. Las consultas del 8 de marzo aún no se definen y la abundancia de aspirantes por firmas impacta.

Daniel Valero
Daniel Valero
14 de diciembre de 2025 - 01:04 a. m.
Algunos de los aspirantes a competir por la Presidencia en 2026 son Claudia López, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Juan Carlos Pinzón, Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal.
Algunos de los aspirantes a competir por la Presidencia en 2026 son Claudia López, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Juan Carlos Pinzón, Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal.
Foto: Archivo Particular

Un oleaje frenético de reuniones y análisis en clave electoral ha sacudido con mucha más fuerza a todas las orillas políticas durante los últimos cinco días, pues luego de la conformación de las listas al Congreso —con las que oficialismo y oposición se disputan unas mayorías que actualmente ningún bando ostenta con claridad— los esfuerzos se enfocaron en cómo terminar de cocinar alianzas que permitan llegar con fuerza a la disputa presidencial de 2026.

Si bien los reflectores se quedaron principalmente en la decisión de Sergio Fajardo de no...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
