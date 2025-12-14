Colombia no ve claridad en el popurrí electoral con el que se cierra un polarizado 2025

Algunos de los aspirantes a competir por la Presidencia en 2026 son Claudia López, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Juan Carlos Pinzón, Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal. Foto: Archivo Particular

Un oleaje frenético de reuniones y análisis en clave electoral ha sacudido con mucha más fuerza a todas las orillas políticas durante los últimos cinco días, pues luego de la conformación de las listas al Congreso —con las que oficialismo y oposición se disputan unas mayorías que actualmente ningún bando ostenta con claridad— los esfuerzos se enfocaron en cómo terminar de cocinar alianzas que permitan llegar con fuerza a la disputa presidencial de 2026.

Si bien los reflectores se quedaron principalmente en la decisión de Sergio Fajardo de no...