Política
Elecciones 2026
Partidos depuran sus fichas al Congreso para dirimir peleas por cabezas de lista

Desde el Pacto de Gustavo Petro hasta el Centro Democrático de Álvaro Uribe tienen que resolver líos internos para competir por el Senado. Los partidos Liberal, Conservador, La U y –entre otros– Cambio Radical analizan escenarios. Estos son los nombres de las disputas.

Redacción Política
29 de octubre de 2025 - 11:03 a. m.
María José Pizarro, Carolina Corcho, Paloma Valencia, Paola Holguín, Lidio García y María Paz Gaviria hacen parte los nombres que suenan para liderar las cabezas de lista al Senado en sus respectivos partidos.
Foto: Archivo Particular

En todos los partidos políticos, que por ser época electoral buscan posicionar sus decisiones internas como pasos de consenso, están enfrascados en una disputa no menor que tiene a las jefaturas de las colectividades haciendo cuentas para ver cómo se decantan. Y si bien el episodio entre María José Pizarro y Carolina Corcho por la cabeza de la lista al Senado de la coalición de izquierda que se está cocinando es el caso más notorio, no es el único de una puja de poder que sacude a varias fuerzas.

Aunque en ese caso en particular la decisión la...

Por Redacción Política

