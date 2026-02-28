“Por qué votar por”: Alejandro Carvajal, candidato a la Cámara

Candidato a la Cámara Alejandro Carvajal. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Cerrar las brechas entre los colombianos. Me afana que ocupemos el tercer puesto de inequidad entre los 190 países del mundo. Amén de ser una verguenza mundial, es una tragedia nacional. Tener la tercera parte de nuestra población bajo la línea de la pobreza, frena el desarrollo del país.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Jamás.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Proyecto que aumente los presupuestos de los ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema que tiene nuestro país es la iniquidad, la desigualdad entre los más desfavorecidos de nuestros compatriotas y los dueños de las grandes fortunas. Tenemos más de quince millones de colombianos que no tienen las tres comidas al día.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyaría esa iniciativa. La Constitución de 1991 fue el resultado de un proceso amplio, plural y democrático, con la participación de once fuerzas políticas, entre ellas cuatro de origen indígena. Estuvo integrada por setenta constituyentes provenientes de muy distintas corrientes de pensamiento.

Un número significativo —diecinueve miembros— pertenecía a la Alianza Democrática M-19, surgida del proceso de paz con el antiguo movimiento insurgente. La Asamblea fue presidida por representantes de los tres sectores con mayor votación: el Partido Liberal Colombiano, la propia AD-M19 y el Partido Social Conservador.

Asimismo, contó con la participación de miembros de movimientos recientemente desmovilizados como el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame, lo que reforzó su carácter incluyente.

La Constitución Política de Colombia de 1991 no fue el producto de una sola tendencia ideológica, sino el resultado de un acuerdo nacional amplio. Por eso preocupa que la idea de una nueva Asamblea Constituyente pueda orientarse hacia la elaboración de un texto con una inclinación ideológica marcada, en lugar de responder a un consenso plural como el que dio origen a la Carta del 91.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Cuatro años son mucho para un mal gobierno y muy pocos para un buen gobierno. Apuesto por los buenos gobiernos. Si la apoyaría.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No tal como está concebida y ha venido siendo implementada.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No en las actuales circunstancias.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No en las actuales circunstancias.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Si estoy de acuerdo.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No apoyaría una reforma tributaria mientras persistan los escándalos de corrupción y el despilfarro en el Gobierno. Antes de exigir mayores sacrificios a los ciudadanos, el Estado debe demostrar transparencia, austeridad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

No resulta justo que los congresistas perciban ingresos superiores a veinticinco salarios mínimos mensuales. Esa desproporción frente al ingreso de la mayoría de los colombianos profundiza la brecha entre representantes y representados y debilita la confianza en las instituciones.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Si estoy de acuerdo, además del impuesto predial.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Pensaría en un sistema político donde llegar al Congreso no dependa de quién tenga más dinero para invertir en campañas. La democracia debe ser una competencia de ideas, no de chequeras. Se necesitan topes reales al gasto, total transparencia en la financiación y mayor participación de recursos públicos para garantizar igualdad de condiciones.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Me inclino por la llamada “lista cremayera” para elegir miembros de corporaciones públicas, porque fortalece la equidad y la representación paritaria. Además, buscaría mecanismos para reconocer económicamente el trabajo no remunerado que realizan millones de mujeres en el hogar, como un acto de justicia social y de coherencia con la igualdad real.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Mi primer proyecto de ley en el Congreso buscará impedir que quienes cometan actos de corrupción accedan a beneficios como casa por cárcel o reducción de penas. Además, propondré el endurecimiento de las sanciones.

Considero que la corrupción y la apropiación de recursos públicos constituyen uno de los delitos más graves, porque afectan directamente la confianza ciudadana y perjudican a millones de personas que dependen de esos recursos para su bienestar.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Estudiaré y promoveré un proyecto de ley que garantice que el acceso al Congreso no dependa de quién más dinero invierta en campaña. La representación política debe basarse en ideas, méritos y respaldo ciudadano, no en la capacidad económica.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Prudencia, respeto y firmeza.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Recursos propios que espero recuperar con la reposición de votos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Sergio Fajardo, es el más preparado y el que tiene mejores resultados probados como gobernante. Fue elegido en su momento, como el mejor gobernador del país y el mejor alcalde del país.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La llamada “paz total” debe cerrarse. Al mismo tiempo, continuaría y fortalecería los proyectos de mejoramiento de la infraestructura educativa

