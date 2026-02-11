Por qué votar por Alejandro Jaramillo, candidato a la Cámara. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Trabajar por el que camella, por el que necesita y el que genera camello.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Ninguna.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

El proyecto de ley de creación de los centros de Camello Local, para defender al que camella, al que necesita y al que genera camello.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La falta de oportunidades, el desempleo y la informalidad. A través del fomento de política pública y leyes para generar trabajo, oportunidades y fortalecer la contratación formal.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, creo firmemente en la institucionalidad y en la constitución actual.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No, porque daña el sistema de frenos y contrapesos del Estado.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No, en las condiciones actuales del país no es viable.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

En las condiciones actuales de seguridad del país no es viable.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Rechazo, según la ONU en los países donde se ha legalizado no se ha reducido la criminalidad y a incrementado el consumo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Nó.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Si. Reformar la elección de contraloría municipales y distritales.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

A través de los centros de Camello Local, priorizar la creación de empleos por competencias para evitar la discriminación por género.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Reformar la forma de elección de contraloría distritales y municipales. Hacer un bloque de búsqueda contra la corrupción aumentando penas.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Dar ejemplo, llegar a camellar y a rendir cuentas. Poner un equipo de excelencia al servicio de la comunidad.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Fortalecer las relaciones multilaterales del país, para garantizar inversiones y generación de empleo. Mejorando la cooperación en seguridad.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Por ahora con ahorros personales y de algunos familiares. Y sigo tocando puertas para recibir apoyo de empresarios.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Juan Carlos Pinzón por su experiencia y preparación, especialmente en materia de seguridad. Además de sus excelentes relaciones internacionales.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debería seguir la política de reducción de desempleo para garantizar las oportunidades de los colombianos y debería acabarse la política de Paz Total que no ha dado resultados.

