“Por qué votar por”: Álvaro Henry Monedero Rivera, candidato al Senado

Álvaro Henry Monedero Rivera es candidato al Senado. Va por el Partido Liberal.

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Servir, creo profundamente que la política debe ser una herramienta de transformación social.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal proyecto será impulsar una gran agenda de fortalecimiento de la gestión social territorial, enfocada en cerrar brechas reales entre las comunidades y el Estado. Trabajaré por una iniciativa legislativa que garantice mayor eficiencia, transparencia y seguimiento a los recursos públicos destinados a programas sociales, asegurando que lleguen de manera oportuna y efectiva a quienes más los necesitan.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

A mi criterio, el principal problema de Colombia es la desconexión entre el Estado y las realidades de la gente, lo que profundiza la desigualdad y limita las oportunidades para millones de ciudadanos.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyaría un proceso de asamblea constituyente en este momento. Colombia cuenta con una Constitución sólida que establece los principios democráticos, la separación de poderes y las garantías fundamentales que protegen a los ciudadanos. Nuestro deber es salvaguardar la institucionalidad y fortalecer el cumplimiento de la Constitución vigente, no someterla a procesos que puedan generar incertidumbre jurídica, inestabilidad política o afectar la confianza en el país.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No acompañaría la reelección presidencial inmediata, porque la alternancia en el poder es un principio esencial de nuestra democracia y una garantía de equilibrio institucional. Sin embargo, considero que sí es legítimo abrir un debate técnico y responsable sobre la posible extensión del periodo presidencial, con el único propósito de permitir una mejor planeación y ejecución de los proyectos estratégicos de gobierno. Muchos programas estructurales requieren más tiempo para consolidarse y mostrar resultados sostenibles.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Depende.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Depende.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

El debate sobre la legalización de algunas drogas debe abordarse con responsabilidad, rigor técnico y enfoque en la protección de la salud pública y la seguridad nacional. Cualquier decisión debe salvaguardar el Estado Social de Derecho, fortalecer las instituciones y priorizar la prevención, el cuidado de nuestros jóvenes y el bienestar colectivo por encima de cualquier interés particular.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

La eutanasia es un tema profundamente humano y sensible. En Colombia existe un marco jurídico que la regula bajo condiciones estrictas, y como demócrata respeto las decisiones adoptadas dentro del Estado Social de Derecho.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Depende.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Más que el monto, lo fundamental es que cada peso que reciba un servidor público esté respaldado por resultados, transparencia y verdadero compromiso con la gente.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Colombia es un Estado laico que garantiza la libertad religiosa, pero también la igualdad ante la ley. Considero que debe existir transparencia y reglas claras en materia tributaria.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, considero que el sistema político colombiano puede fortalecerse mediante ajustes que mejoren la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de la representación. Impulsaría reformas orientadas a fortalecer los partidos, exigir mayor responsabilidad en la financiación de campañas, reducir la fragmentación política y promover mecanismos que acerquen más al Congreso con la ciudadanía.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Trabajaré por una ley que fortalezca la paridad real en cargos de decisión pública, garantizando igualdad de oportunidades en listas electorales y en altos niveles de la administración. Asimismo, promoveré el fortalecimiento de rutas efectivas contra la violencia de género, mayor acceso a empleo formal y apoyo al emprendimiento femenino, con especial atención a las madres cabeza de hogar.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La lucha contra la corrupción comienza con transparencia real y controles efectivos. Mi propuesta es fortalecer los sistemas de seguimiento al gasto público con herramientas digitales de trazabilidad, endurecer las sanciones para quienes desvíen recursos y garantizar que los órganos de control actúen con independencia.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La confianza no se exige, se construye con hechos. Para contrarrestar esa percepción, el Congreso debe recuperar su legitimidad a través de transparencia, rendición de cuentas permanente y resultados concretos que impacten positivamente la vida de los ciudadanos. Mi compromiso es ejercer un liderazgo serio, austero y cercano a la gente, demostrando que el servicio público puede dignificarse cuando se actúa con coherencia, responsabilidad y vocación auténtica de país.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe mantener relaciones diplomáticas basadas en el respeto, la soberanía y el interés nacional. Con Estados Unidos, fortalecer una alianza estratégica en comercio y seguridad. Con Venezuela, priorizar el diálogo para garantizar estabilidad fronteriza, protección de nuestros ciudadanos y cooperación regional. La política exterior debe ser equilibrada, prudente y siempre orientada al bienestar del país.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

En el reporte de cuentas claras se encuentra depositado todo el registro del financiamiento de mi campana.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Es una coyuntura que aun se encuentra en definición.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

N/A.

