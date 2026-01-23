“Por qué votar por”: Andreas Mariano Althoff, candidato a la Cámara

Andreas Althoff es candidato a la Cámara por Bogotá. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Presentar proyectos de ley que impulsarán el bienestar de la patria.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Referendo de seguridad integral.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El narcotráfico y la corrupción. Temas muy complejos; trataré de resumirlo en este espacio. Creo que la clave está en integrar al pueblo en la toma de decisiones a través de referendos y plebiscitos. El Congreso por sí mismo es incapaz de resolver esos problemas. Se necesita una convergencia con el constituyente primero, que es el pueblo.

El narcotráfico, por ejemplo, puede combatirse con glifosato, pero también con programas de prevención en donde la ciudadanía jugará el papel protagónico. La corrupción se combate, entre otras cosas, con una reducción del Estado y del mismo Congreso. Se requieren programas que fortalezcan la conciencia del pueblo sobre los daños enormes que la corrupción le hace al país.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Sí, lo apoyaría, pero únicamente, si hay reglas claras y una fuerte y transparente observación por parte de organismos internacionales.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Sí, estoy de acuerdo. Hay ejemplos de democracias relativamente sólidas como Italia, Australia, Singapur, Alemania o Israel, en donde el jefe de gobierno puede ser reelecto de manera ilimitada.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. Esa política busca la impunidad de los peores criminales del país. El resultado de esos proyectos de paz populistas, es más violencia. El asesinato de Miguel Uribe Turbay fue un resultado directo de la impunidad.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No, de ninguna manera.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Eso lo debe decidir el pueblo, pero creo que una legalización se debería hacer de manera muy gradual, empezando con unos proyectos pilotos en localidades dónde el pueblo se muestre a favor de esas iniciativas.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Hmm... tema difícil. En casos muy extremos creería que sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, se debe reducir por mínimo 50 %. Hoy un congresista gana casi 40 salarios mínimos. Es vergonzoso y solo aumenta la brecha social.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Generalmente sí, pero en Colombia muchas veces se roban los impuestos. Prefiero que ese dinero se quede en manos de pastores, y no en manos de políticos corruptos.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, muchas, pero primero que todo, Colombia debe proteger su propia democracia a través de un proyecto de ley que voy a presentar. Se trata del proyecto de ley “Democracia Militante”. Es un concepto politológico desarrollado por el jurista judío-alemán Karl Loewenstein, quien fue perseguido por Hitler. El concepto, en resumen, establece que las constituciones democráticas deben tener herramientas para protegerse contra los enemigos internos de la democracia, tal como lo son el Partido Comunista y el Partido Comunes.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Pena perpetua para violadores.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Reducción del aparato estatal. Eso será aprobado vía referendos y/o plebiscitos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Reducir el Congreso, bajar drásticamente el salario de congresistas.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Tomar una postura a favor de la democracia, es decir, rechazar al 100 % cualquier iniciativa por parte del chavismo, y apoyar a Estados Unidos en su lucha de una transición democrática y pacífica en Venezuela.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Recursos propios hasta el momento.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Lo que decida el Partido Conservador, pero me gusta mucho la coherencia y el patriotismo del tigre Abelardo.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Seguir: Ninguna. Acabarse: Todas

