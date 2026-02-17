“Por qué votar por”: Andrés Felipe Vásquez Mejía, candidato a la Cámara

Andrés Felipe Vásquez Mejía es candidato a la Cámara. Va por Ciudadanos Renovemos. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Bogotá tiene una crisis de representación en el Congreso, los representantes a la Cámara por Bogotá se concentran en los temas nacionales y no en las problemáticas puntuales de la ciudad que les duelen a los bogotanos. Los bogotanos no conocen a sus representantes y al Congreso deben llegar proyectos de ley que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, atender sus problemas del día a día, se deben crear herramientas efectivas para acabar las llamadas de estafa y extorsiones que provienen en gran medida desde las cárceles. Por todo esto voy a trabajar.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Jamás. Tengo una trayectoria amplia en el sector público y privado y nunca he tenido algún tipo de investigación disciplinaria.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Proteger a quienes viven en Bogotá de las estafas, extorsiones y coordinación del crimen que hoy sucede desde las cárceles. Presentaremos un proyecto que tiene como objetivo el aislamiento real de la población penitenciaria, expulsando las cárceles de los perímetros urbanos de las ciudades.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Sin duda la seguridad, durante este Gobierno hemos retrocedido décadas. Los colombianos no viven seguros, viven con miedo. Es necesario actuar con contundencia contra los grupos al margen de la ley, fortalecer nuestras fuerzas militares, avanzar en materia tecnológica y de inteligencia, tenemos que recuperar el país.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Por supuesto que no. Tenemos una Constitución que ofrece garantías, necesitamos es darle estricto cumplimiento pensando en que las minorías organizadas no sigan actuando en detrimento de las mayorías silenciosas.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Colombia necesita un proyecto de nación que no esté supeditado a los cuatrienios de gobierno. Hay problemas que requieren de una planeación a largo plazo y siempre y cuando podamos proteger la institucionalidad, creo que es necesario pensar en aumentar el periodo presidencial y/o que se pueda reelegir un gobierno.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

La paz total es un título grandilocuente que no tiene nada de paz y total permisividad con la delincuencia. La principal característica de esta política es el aumento de la crisis en materia de minería ilegal, narcotráfico y contrabando en menoscabo de todos los colombianos.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

El diálogo siempre será el mejor camino para resolver los problemas, pero deben estar acompañados del imperio de la ley y ausencia de impunidad. La delincuencia organizada tiene un terrible impacto en el día a día de los colombianos: limita el trabajo formal, frena el crecimiento económico, destruye ríos y todo tipo de ecosistemas. Diálogos sí, pero con agendas cortas y claras de diálogo.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

La legalización debe ser una discusión de orden internacional no solo doméstica. En tanto no exista un consenso internacional sobre la legalización de las drogas, nuestra actitud como país no debe ser diferente a combatir con puño de hierro a este flagelo que afecta de manera tan dramática a los más vulnerables.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No estoy de acuerdo.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí. Es necesario que Colombia sea competitiva desde el punto de vista tributario en el contexto internacional. Debemos poder aprovechar la relocalización de empresas provenientes de China para aumentar la cantidad de trabajos formales en Colombia. Por tal razón es indispensable una reforma que adelgace el Estado y sea proclive a mejorar las condiciones impositivas en favor del trabajo bien remunerado para los colombianos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, deberían reducirse aquellos salarios que no se compadecen con los resultados que requiere Colombia. Los congresistas y otros funcionarios deberían ganar de acuerdo al trabajo que adelanten y la composición de su salario debería discriminar objetivos que, de no ser cumplidos, no deberían ser pagos.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Estoy de acuerdo con que se facilite el trabajo espiritual, Colombia necesita mucho más de Dios.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Claramente, el sistema político divide. Necesitamos cuidar a Colombia entre todos y la división no le sirve al país. El sistema político debe unir para que todos podamos construir un proyecto de nación a largo plazo.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Las mujeres son el epicentro de la sociedad. Superan por mucho las capacidades de los hombres en muchos aspectos, en especial en lo que tiene que ver con construir familia, tejido social y comunidad. No creo en la discriminación positiva, las mujeres deben competir en igualdad de condiciones, en pocos años han logrado mucho y van a lograr más. Lo que necesitamos son oportunidades para hacer realidad los sueños de hombres y mujeres.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Hoy desde las cárceles se maneja incluso la contratación del país. Los corruptos compran empresas saludables para usarlas en la contratación pública. La Ley de Contratación es una ley basada en la desconfianza que no premia la idoneidad sino la capacidad financiera así esta sea de papel. Nuestra propuesta concreta es la creación de una empresa pública que se consorcie con gente idónea, que sea caza de ejecutar con transparencia los recursos de los colombianos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La imagen negativa del Congreso es bien ganada. En muchos casos las elecciones no se ganan sino que se compran y cuando eso ocurre un congresista no representa los intereses de quienes votaron por él. Es necesario trabajar por afianzar la cultura política de los colombianos para que la gente vote a conciencia, es la única forma de que la política cambie.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Elegir un Gobierno idóneo que tenga legitimidad y autoridad internacional. No solo para darle buen manejo a las relaciones con los Estados Unidos y Venezuela, sino con todos los países del mundo.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Llevo años preparándome para este proyecto y generé ahorros suficientes para adelantar un proceso que me comprometa con los intereses de quienes voten por mí.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Juan Carlos Pinzón, que reúne tres características que hoy por hoy no tiene otro candidato: formación profesional extraordinaria, hoja de vida sin tacha y especialmente experiencia en asuntos de Estado, seguridad y relaciones internacionales.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Creo que el presidente Petro puso en la discusión nacional temas importantes como la diversificación de la matriz energética y enfoque en primera infancia, educación rural, formalización laboral, lucha contra la corrupción, economía popular e incluso las discusiones de paz. Sin embargo, son discusiones de papel que no tienen políticas claras. Es necesario darle estructura a esa discusión a través de políticas públicas claras que mejoren la vida de todos los colombianos.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.