“Por qué votar por”: Angelo Gravier Santana, candidato a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

El motivación para ser representante la Cámara por Bogotá es trabajar de manera incansable por eso que salvó mi vida que se llama la educación. Vengo de una localidad del sur de Bogotá, localidad de Kennedy, donde las oportunidades para estudiar y para trabajar son absolutamente escasas, donde tener oportunidades para ocupar el tiempo libre haciendo deporte arte y cultura es absolutamente imposible.

Quiero trabajar porque esta herramienta que se llama educación que transforma mi vida llega a la mayor cantidad de ciudadanos donde podamos tener debate serio sobre la calidad, sobre la infraestructura y sobre la cobertura de la educación, también de las garantías a los maestros.

Hay otras causas que me motivan el corazón, la causa ambiental, la deforestación, aumento de una manera insostenible y hay que trabajar para dar garantías en la protección de los derechos ambientales de la protección animal para que Bogotá congestión pueda existir el primer hospital público a atención animales y hacer gestión legislativa por el adulto mayor, cuidador y la seguridad de la ciudad.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Nunca he sido investigado o sancionado. Siempre he trabajado pensando en la ciudadanía, y con apego a la Ley. El servicio público es para servir, esa es mi premisa.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Creo en la educación como herramienta que transforma vidas. La educación formal en todos los niveles y la formación deportiva, artística y cultural; con uso de herramientas tecnológicas y salud mental van a transformar el país. Para ello proponemos convertir los megacolegios en universidades nocturnas, ampliando el acceso real a la educación superior para jóvenes y adultos. Creo en la educación pues transformó mi vida.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Uno de los principales problemas es la falta de oportunidades. Debemos igualar la cancha de las oportunidades, que sin importar el estrato, el lugar de nacimiento o cualquier condición todas las personas desde la niñez puedan tener igualdad real de oportunidades. Iguales oportunidades en educación, en salud, en recreación, en saneamiento básico y vivienda digna.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Primero hagamos realidad la Constitución vigente. Tenemos un texto constitucional que necesita pasar del papel a la práctica. Hagamos cumplir la Constitución del 91. Hay muchos aspectos de la Constitución Política que solo hace poco tiempo han sido regulados, otros que no han sido atendidos. Entonces el problema no es de la Constitución actual.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

El diseño institucional del país no contempla la reelección, no la apoyaria. Es más viable la extensión de periodos por un año más, pero con la opción de revocar el mandato para que gobernantes incapaces puedan ser removidos del cargo. Eso sería una figura que enriquecería el debate y permitiría más control ciudadano.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Está demostrado que la paz total nunca sucedió. Hoy tenemos una amenaza terrorista que se aprovechó de la voluntad de paz del gobierno para fortalecerse y aumentar su control territorial. La paz se hace con quienes quieren vivir en paz. Por supuesto la Paz no debe ser solo militar, debe ser social y ello requiere inversión, servicios y presencia del Estado.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

El diálogo es el camino. Sin embargo, los diálogos deben estar condicionados al cese de acciones terroristas, colaboración con la justicia y manifestaciones evidentes de voluntad de diálogo. No más ingenuidad. Quien no demuestra interés en salir de la ilegalidad deberá ser perseguido por la Justicia y la Fuerza Pública.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

El enfoque de la lucha contra las drogas ha demostrado ser incapaz de enfrentar el fenómeno y parte de ello radica en la alta rentabilidad de un negocio ilegal. Hay modelos probados de legalización de algunas drogas, incluso con fines medicinales, en los cuales las mafias salen de la ecuación, eso debemos apoyarlo. Allí también hay un gran potencial para la generación de una industria responsable que genere ingresos legales.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

La vida es sagrada. Pero la vida siempre estará atada a la dignidad. Cuando las condiciones de salud inpliquen vivir con sufrimiento, padecimientos y sin posibilidades de mejoría, lo más humano será respetar el derecho a morir dignamente. Por supuesto siempre con acompañamiento médico y psicológico al paciente y a su familia.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Si pero no así. Acá cada reforma es un ataque directo al bolsillo del ciudadano con impuestos confiscatorios. Debemos parar el derroche, generar incentivos tributarios y porque no, disminuir tarifas. Yo propongo avanzar hacia un modelo de formalización mucho más simple, parecido a una suscripción mensual: que los pequeños negocios puedan pagar una cuota fija y accesible al Estado y con eso quedar formalizados automáticamente, sin trámites interminables ni miedo a sanciones. Esto permitiría que miles de emprendedores entren a la legalidad, accedan a crédito y protección, y al mismo tiempo el país aumente el recaudo y el empleo formal de manera realista y efectiva.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

La solución de los problemas del país no depende del ingreso de una minoría, sino de lo que ellos hacen y su nivel de compromiso con el país. Los congresistas deberían ganar por sesiones así como los concejales y ediles. Eso sería más razonable y garantizaría un pago por los servicios prestados efectivamente.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Los impuestos deben tener una razón técnica y juridica para su creación. En lugar de imponer impuestos a las iglesias, independientemente de la religión, ellas deberían reinvertir sus ingresos en sus comunidades, con actividades, ayudas, programas sociales y acompañamiento. Así también pueden aportar y ser aliados del Estado

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Colombia necesita una reforma política profunda. Lograr un sistema político que permita verdadera participación, democracia directa y conciencia política. Todo lo que permita que la política sea mejor será bienvenido, empezando por el voto como deber ciudadano.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Se debe garantizar que las mujeres tengan participación y representación en todos los escenarios públicos y políticos. Debemos superar la Ley de cuotas y transformarla en un escenario de paridad, lo cual es más cercano a la conformación de la sociedad.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Rendición de cuentas. Declaración pública de intereses y regulación para el Lobby y el Cabildeo. También se debería hacer pública la agenda regulatorio y de intereses que representan. Por dar un ejemplo, no es malo representar al gremio de la salud, lo malo es no decirlo de frente. Asimismo, se deben imponer inhabilidades permanentemente para los corruptos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

El Congreso debe dar ejemplo. Dejar el show y empezar a trabajar pensando no en la próxima elección sino en las próximas generaciones. Los congresistas deberían rendir cuentas a sus electores, contar en qué sentido votaron los proyectos e indicar de manera pública a quienes están representando.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

En un mundo globalizado y altamente conectado no es inteligente manejar la diplomacia con caprichos. Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante y Venezuela es nuestro vecino. Cualquier situación adversa con ellos afecta todo el país. La diplomacia siempre deberá tener claro eso.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se hace con recursos propios y crédito Bancario. La financiación de particulares hoy parece solo reservada para algunos. Acá acudimos a la creatividad, al reciclaje, a la gestión, a la amistad y al afecto para hacer las cosas bien y muchas veces a costo cero.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Aún falta mucho por definir, están pendientes también algunas decisiones del CNE, sin embargo Juan Fernando Cristo, de En Marcha, partido que hace parte de la Alianza por Colombia, es una persona experimentada, que conoce el país y qué haría un gran trabajo por el país.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debería continuar la formalización de la tierra en clave de una Reforma Agraria. Uno de los detonantes del conflicto en Colombia es el de la tenencia de la tierra y la vocación de la misma. Formalizar la tierra es futuro para el campo. Y definitivamente la Paz Total debería acabarse, pues no ha traído resultados. Se debe continuar en la búsqueda de la Paz pero con reglas claras y con autoridad.

