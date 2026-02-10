Por qué votar por Augusto Forero, candidato al Senado. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Yo soy el Man de ‘Colombia tiene perrenque’, hijo de padres, madres y abuelos que con sudor y lágrimas nos sacaron adelante con mucha honestidad y sacrificio, y que muy a pesar de las adversidades decidieron ser honestos. Esa dignidad la han secuestrado los políticos, la corrupción y los extremos de este país, y necesitamos rescatarla y llevarla al Congreso de la República para poner en el centro de la conversación el bienestar y el desarrollo de todos y todas.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Ninguna

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi receta para transformar a Colombia es crear un círculo virtuoso de desarrollo regional y honestidad pública. Propongo que el 60% de las regalías se quede en el territorio para generar empleo y educación con acceso inmediato, eliminando la dependencia de la capital. Este modelo estará blindado por una política de cero tolerancia a la corrupción, mediante la aplicación de extinción de dominio exprés y la eliminación de privilegios judiciales para corruptos.

Finalmente, impondremos la austeridad como norma de Estado, fijando un tope salarial de 25 SMMLV para todos los altos funcionarios del país. Si recuperamos los recursos de las regiones y recortamos los excesos de la burocracia, el dinero alcanzará para lo que realmente importa: el progreso del ciudadano.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es un centralismo colonial que ha convertido a las regiones en mendigos de su propio desarrollo, postergando el crecimiento territorial mientras los recursos se evaporan en los trámites y la corrupción de la capital. Mi propuesta es una Reforma Autonómica que garantice que el 60% de las regalías se quede directamente en los territorios, permitiendo que las regiones gestionen su riqueza sin pasar por el filtro de Bogotá.

Este nuevo modelo de autonomía regional estará blindado por un sistema de Extinción de Dominio Exprés, para que cualquier corrupto que toque un peso del desarrollo local pierda inmediatamente todo su patrimonio. No se trata solo de descentralizar el dinero, sino de empoderar a las regiones con recursos propios y castigos radicales, acabando con décadas de rezago y política de mendicidad

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyo ningún proceso de constituyente. la Constitución de 1991 nos brinda las herramientas para realizar leyes y reformas vía acto legislativo para fortalecer.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Revivir esta figura es abrir la puerta para que la corrupción aún viva hoy se quede en el poder y corona todos los procesos administrativos, fiscales y judiciales del país.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No! es el mayor fracaso del Gobierno. La economía de la ilegalidad hoy tiene mas poder que nunca sobre comunidades y territorios. Nuestra fuerza debe llegar al territorio y debemos apropiar tecnología como puestos de mando unificados en el país en donde cámaras y drones sean la formula para acabar con las rutas de la ilegalidad

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

!No! Son grupos ilegales que extorsionan, asesinan y dañan a nuestra población. La seguridad personal y colectiva no es negociable. Persecución total con todos los medios que cuenta el Estado.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo la regulación del cannabis, pero con mucha seriedad. Primero, hay que fortalecer una industria puramente médica y terapéutica; hablamos de medicamentos que solo se consigan con una receta médica obligatoria para pacientes que de verdad sufren, nada de consumo masivo sin control. Esto exige vigilancia permanente de las autoridades para evitar falsas recetas.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Si, estoy de acuerdo para persona que padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, es imperativo tramitar una reforma tributaria de fomento que sustituya el actual esquema de recaudo por uno de estimulación industrial, fundamentado en una simplificación radical que elimine la burocracia contable y los trámites excesivos para el emprendedor.

Esta reforma debe actuar como el detonante de una “Neo-industria” de valor en las regiones mediante un sistema de “impuesto único y digital” para sectores como las Fintech, la biotecnología, la economía circular y la industria cultural, permitiendo que la pequeña empresa se enfoque en la innovación y no en la supervivencia administrativa.

Al combinar tarifas de renta diferenciales con incentivos fiscales directos por la generación de empleo formal en el territorio, se transforma el ordenamiento tributario en una herramienta de competitividad que permite que el talento regional genere riqueza y desarrollo sostenible desde la periferia hacia el mercado global.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Propongo un tope de 25 salarios mínimos para los altos funcionarios de las tres ramas del poder. Quien llega al Estado debe hacerlo movido por la vocación de servicio, no por la ambición de lucro. Al implementar esta medida de austeridad, equidad y transparencia, no solo recuperamos la confianza del ciudadano, sino que liberamos COP 150.000 millones para lo que realmente importa: la salud y la educación de nuestra gente

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Se deben gravar las actividades no misionales, estableciendo una distinción clara entre la fe y el comercio: mientras que los ingresos por culto, diezmos y ofrendas mantendrán su exención para proteger la libertad religiosa, cualquier unidad de negocio que genere lucro —como hoteles, medios de comunicación o alquiler de inmuebles— deberá tributar impuesto de renta bajo el régimen ordinario.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, promovería meritocracia pura y dura con las leyes que ya tenemos. La idea es que, aunque los políticos sigan votando, no puedan elegir a cualquiera a dedo; que antes de que el Congreso vote, una auditoría externa (con universidades y expertos) califique a los candidatos. Al final, los políticos solo podrían elegir entre los que tengan los mejores puntajes. Así, aunque ellos aprieten el botón, el que llegue al cargo será alguien que está ahí por lo que sabe y por su ética. Es pasar del “yo te elijo porque eres mi amigo” al “te elijo porque eres el mejor calificado por los árbitros independientes”.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Propongo un proyecto de ley que obligue a alcaldías y gobernaciones a ejecutar programas permanentes de fomento al liderazgo femenino, transformando la paridad de una cuota de papel en una realidad territorial. A través de escuelas de formación en gestión pública, fondos de apoyo para proyectos sociales liderados por mujeres y la creación de una Ruta de Protección contra la Violencia Política.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Propongo extinción de dominio exprés a todos los corruptos para que recuperemos los mas de COP 50 billones que se roban al año.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Propongo reformar la Ley 5 de 1992 para acabar con el “sueldo por calentar la silla”. Implementaremos un Sistema de Indicadores de Gestión donde la remuneración de los congresistas y sus UTL dependa de resultados reales: se acaba el tiempo perdido en condecoraciones absurdas y el “entrar para firmar”.

Con un tablero de control ciudadano en tiempo real y sanciones por baja productividad, garantizamos que los COP 52 millones mensuales se paguen solo por trabajo legislativo de alto impacto. Quien no gestione, no asista o no produzca, verá su salario recortado. ¡El Congreso debe dejar de ser un privilegio para ser un ejemplo de eficiencia y respeto al dinero público!

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe priorizar una agenda económica pragmática: ambos países son pilares fundamentales de nuestra balanza comercial y debemos maximizar ese potencial. Frente a Venezuela, nuestra postura es firme en la defensa de la democracia y el retorno al orden electoral; mientras que con Estados Unidos, el objetivo es consolidar un acuerdo comercial que potencie nuestra industria nacional y garantice un trato digno y justo para nuestra diáspora.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Nuestra campaña es austera y principalmente principalmente digital. La financiación es principalmente personal y amigos que voluntariamente nos brindan recursos materiales están convencidos de este proceso y estamos buscando financiadores que cumplan con los requisitos de cuentas claras. No tenemos padrinos, ni empresarios detrás.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

El Nuevo Liberalismo esta comprometido con la consulta del 8 de marzo en donde tiene candidatos propio: el doctor Juan Manuel Galán a quien como colectividad apoyamos.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Sí bien no ha cumplido con la Meta de 500 mil nuevos cupos para la educación superior como tampoco con la infraestructura que prometió, rescataría la necesidad de lograr el acceso y permanencia de jóvenes y mujeres a la educación superior de calidad pero de un enfoque público-privado como sucede en Bogotá con Jóvenes a la E.

