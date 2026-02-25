“Por qué votar por”: Camilo Florido, candidato a la Cámara

Camilo Florido Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación es el amor profundo que tengo por mi patria, por ti, colombiano, por ver que en el mundo hay muchas oportunidades para nosotros los colombianos y que sé qué puertas golpear para llevar trabajo, educación, recursos a Colombia. Esto va a beneficiar a los colombianos en el exterior y sobre todo a los 32 departamentos. Así que hay que votar Centro Democrático.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No. No he tenido investigaciones disciplinarias, administrativas ni penales.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal proyecto será la reforma y el fortalecimiento de la política migratoria, basada en la Ley 2136 de 2021, con el objetivo de garantizar un manejo ordenado, humanitario y responsable de la migración, fortaleciendo la seguridad, la institucionalidad y la protección de los derechos humanos, tanto de los migrantes como de los ciudadanos colombianos.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es la inseguridad. Para solucionarlo se requiere una ley integral de seguridad y defensa que permita recuperar el control territorial en los 32 departamentos del país. Esta estrategia debe garantizar que detrás de un policía y un soldado llegue toda la institucionalidad del Estado: justicia, inversión social, educación, salud y oportunidades, consolidando una presencia estatal permanente y efectiva.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyo una asamblea constituyente. Colombia cuenta con una Constitución sólida y con suficientes leyes para poner orden en el país. El problema no es la falta de normas, sino la falta de cumplimiento. Lo que se necesita es hacer funcionar las leyes existentes, fortalecer la institucionalidad y aplicar la Constitución con autoridad y responsabilidad.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. Colombia necesita fortalecer la institucionalidad, no concentrar el poder.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. La política de paz total, tal como se ha implementado, ha debilitado la seguridad y ha fortalecido a los grupos armados ilegales.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No. El Estado debe ejercer autoridad, hacer cumplir la ley y combatir a los grupos ilegales, no negociar desde la debilidad.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Rechazo la legalización de drogas ilícitas. Considero que esta política debilita la lucha contra el narcotráfico y tiene graves efectos sociales, especialmente en jóvenes y comunidades vulnerables.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Reconozco que en Colombia la eutanasia es legal por decisiones de la Corte Constitucional, y que dicho marco jurídico debe ser respetado. No obstante, considero que el Estado debe priorizar el cuidado integral, la protección de la vida y la atención efectiva del sufrimiento, mediante el fortalecimiento de los cuidados paliativos y el acompañamiento médico y humano, evitando que la eutanasia se convierta en la respuesta principal frente a la enfermedad o situaciones de vulnerabilidad.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No. Colombia no necesita una nueva reforma tributaria. El énfasis debe estar en el control del gasto público, la eficiencia del Estado y el crecimiento económico, no en seguir aumentando impuestos a los ciudadanos y a los empresarios.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

No considero que esta sea la solución principal. La reducción salarial no soluciona por sí sola los problemas estructurales del Estado. Lo fundamental es mejorar la calidad del gasto público, la eficiencia institucional y el desempeño de los funcionarios.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Considero que las iglesias no deben pagar impuesto de renta por sus actividades religiosas, ya que esto protege la libertad religiosa y la autonomía institucional. Sin embargo, cualquier actividad comercial que desarrollen debe tributar como lo hace cualquier empresa.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Considero que la Jurisdicción Especial para la Paz ha favorecido la impunidad en crímenes graves cometidos durante el conflicto armado. Por ello, apoyo darle fin y fortalecer la institucionalidad ordinaria del país, para que garantice verdad, reparación y sanción efectiva para todos los responsables, sin privilegios especiales.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Considero fundamental garantizar los derechos de la mujer y promover su participación en todos los ámbitos, como la educación, el empleo y la política. Sin embargo, no creo en la imposición de paridad obligatoria en cargos o listas. Lo importante es generar oportunidades equitativas para que las mujeres accedan a estos espacios por mérito y capacidades, tal como lo promueve el Centro Democrático.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción se combate con medidas concretas: implementación de blockchain en todos los procesos de contratación pública para garantizar transparencia; cursos obligatorios de ética y anticorrupción para todos los funcionarios; y sanciones que incluyan cárcel, cursos de ética y servicio social, con extensión de la condena si no se cumplen. Esto combina control, educación y sanción, fortaleciendo la legalidad y la confianza ciudadana.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Se contrarresta con rendición de cuentas permanente, transparencia en la gestión, disciplina en el gasto público y trabajo legislativo enfocado en resultados reales para los ciudadanos. Así el Congreso recupera legitimidad y credibilidad frente a la gente.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe fortalecer su relación estratégica con Estados Unidos, un aliado fundamental en seguridad, cooperación, comercio y lucha contra el narcotráfico. Frente a Venezuela, el país debe mantener una postura firme en defensa de la democracia, los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos, sin legitimar regímenes autoritarios. Los canales diplomáticos deben servir solo para proteger a los colombianos y atender necesidades humanitarias.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

La campaña se financia con aportes legales de ciudadanos y recursos propios, todos reportados ante las autoridades electorales. El manejo de los recursos se realiza con total transparencia y dentro de los topes permitidos por la ley, manteniendo un presupuesto austero y responsable

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldo a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, porque representa un liderazgo firme en la defensa de la seguridad, la institucionalidad, la lucha contra la corrupción y el respeto por la democracia. Por eso invitamos a los ciudadanos a participar y salir a votar en la Gran Consulta por ella: Colombia necesita recuperar el rumbo y no seguir dándole espacio a políticas que no aportan al país

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe mantenerse únicamente lo que realmente beneficie a los colombianos de manera eficiente y transparente, como programas de atención social que funcionen con recursos claros y controlados. En cambio, debe terminarse de inmediato la política de ‘Paz Total’ y todas las estrategias que han debilitado la seguridad, favorecido a grupos armados ilegales y socavado la autoridad del Estado. Colombia necesita recuperar el control territorial, garantizar justicia efectiva y proteger a la ciudadanía de manera decidida y permanente, como plantea el Centro Democrático.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.