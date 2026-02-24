“Por qué votar por”: Carlos Alberto Cuartas Quiceno, candidato al Senado

Carlos Cuartas Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Deslegislar: cambiar leyes obsoletas y que frenan el desarrollo del país, en tres líneas: emprendimiento y empresarismo, con menos carga tributaria en incentivos a emprendimiento y startups; infraestructura, con normas que garanticen la ejecución de las obras sin retrasos ni incumplimientos; desarrollo minero energético, con reglas claras para la explotación responsable de los recursos mineros.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Ley de infraestructura: Garantizar que los grandes proyectos de infraestructura que requiere el país para su competitividad se ejecuten sin retrasos por falta de licencias, recursos o mecanismos de participación no resueltos.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La falta de explotación de los recursos. El 97 % del subsuelo colombiano no está explorado y la riqueza mineral del país puede traer desarrollo y beneficios económicos para la gente, siempre y cuando se exploten con responsabilidad.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No la apoyo. Colombia ya tiene una Constitución Política que hay que respetar y hacerla cumplir.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No acompaño esa propuesta. De hecho, promuevo que los congresistas no se puedan reelegir inmediatamente, sino esperar como mínimo un periodo.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. La paz total, como está concebida actualmente solo beneficia a perpetradores y revictimiza a las víctimas.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Debemos avanzar en el desmantelamiento de los grupos ilegales con acción militar.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Rechazo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Solo en los casos permitidos por las leyes colombianas: que la persona padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, que tenga origen en una lesión corporal o enfermedad grave o incurable, puede solicitar la eutanasia.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Es necesaria otra reforma, pero que no golpee al empresario o al emprendedor, sino que reduzca y haga más eficiente el tamaño del Estado y permita equilibrar las cargas impositivas.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

No.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Toda entidad que recaude dinero debe pagar impuestos.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Propongo la no reelección inmediata de congresistas, que el voto sea obligatorio y que los congresistas no se pensionen con prebendas especiales.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley; debemos tener los mismos derechos en cuanto a lo laboral, la escala social y las oportunidades. El tema de paridad de género debe reforzarse, pero no únicamente desde la ley, sino también desde el empoderamiento femenino por medio de educación, emprendimiento y empresarismo, para que ellas también generen riqueza y empleo a partir de sus conocimientos y capacidades.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Implementar tecnologías como smart contracts y blockchain en la contratación para disminuir el riesgo de corrupción; aumentar las penas para los corruptos e incentivar la denuncia ciudadana en casos de corrupción estatal.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Promover buenas prácticas de rendición de cuentas y comunicación pública para que los ciudadanos mejoren su percepción.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Diálogo con respeto y sin apasionamientos, reforzando la tradición de hermanamiento con esos país.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia con recursos propios.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Abelardo de La Espriella es nuestro candidato a la Presidencia porque representa los ideales y valores que hoy requiere el país para seguir siendo un Estado democrático.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Continuaría el apoyo al agro, con subsidios contralados. Acabaría con la gestión de la agencia de tierras, para crear una nueva dependencia con criterios técnicos.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.