“Por qué votar por” Carlos Arturo López, candidato al Senado

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Trabajar sin descanso por lograr la pensión y mejor calidad de vida para los campesinos colombianos y reformar la Federación de Cafeteros de Colombia para que las bases cafeteras tengan mayores beneficios y calidad de vida; buscar el mejoramiento prestacional y un servicio de salud digno para toda Colombia y sus veteranos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Pensión para los campesinos colombianos o, en su defecto, priorizar beneficios económicos estatales para este grupo social.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La desigualdad social. Aportando prioritariamente por parte del gobierno los recursos necesarios para que logremos mayor igualdad y bienestar de los grupos más vulnerables, especialmente el campesinado, mejorando la calidad de vida de dichas comunidades.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Sí, para lograr mayor equidad en nuestro país.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Sí.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí, sin modificaciones.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Primero debilitarlos y reducirlos, luego el diálogo.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Que nuestras mujeres campesinas tengan prioridad en beneficios pensionales y económicos y que el reconocimiento a ellas como sujeto especial de derechos, según el acto legislativo del año 2023, les conceda la participación política como grupo poblacional y tengan curules en el congreso.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Pérdida inmediata de los bienes económicos de los condenados por corrupción.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Les rebajaría el salario máximo a 10 mínimos vitales a los congresistas.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Dialogar ante todo y negociar.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Dinero propio y seré uno de los candidatos que no gastarán máximo 5 millones en campaña, tratando de ser el que menos gaste, y mi inversión será especialmente en redes sociales como esta gratuitas, ya que soy un líder social campesino que quiere ser senador para servir y no para robar; así he sido toda mi vida.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Juan Manuel Galán: Colombia debe liberarse de los extremismos políticos y tener nuevos líderes para su progreso; él representa eso para el país.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debería conservarse y aumentarse la política de auxilios económicos para los grupos vulnerables, priorizando en los mismos el campesinado colombiano que, según la ONU y la CEPAL, en gran porcentaje vive en la miseria. Acabaría y cambiaría la política de paz total como se está aplicando en la actualidad.

