“Por qué votar por”: Carlos Eduardo Forero, candidato a la Cámara

Carlos Eduardo Forero es candidato a la Cámara. Va por Con Toda por Bogotá.

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Inyectar voluntad ciudadana a la política tradicional.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Presupuesto y estudios para metro subterráneo por la séptima. ¡Hay que actuar!

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Corrupción. Legalizando el lobby para tener control de los poderes.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, es innecesaria. Podemos trabajar sobre la del 91 perfectamente.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Diálogos concisos y que demuestren interés.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Legalizar la marihuana puede ser una medida de control efectiva, requiere estudios a fondo para el caso colombiano.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

De acuerdo.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No hay necesidad.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Congresistas ya se redujo.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

De acuerdo.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Le daría mucha más fuerza a la voluntad y control ciudadano.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La paridad se logra a través de un esfuerzo conjunto contra los que aún están en el siglo pasado, hay que estar siempre en raya.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Legalicemos el lobby, veámonos cómo está organizado el poder politico économico.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Ser abierto, frentero, contarle a al ciudad lo que hacemos siempre.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Mantenerlas abiertas, dentro de los canales diplomáticos y con mucho respeto.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Una campaña individual puede rondar los COP 100M, con recursos propios que se llevan ahorrando mucho.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Juan Daniel Oviedo, ¡es una persona sincera, inteligente y conoce al pais perfectamente!

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Hay que seguir apostándole al medio férreo que Petro reactivó, es esencial para el país.

