“Por qué votar por”: Carolina Agudelo, candidata a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Fui alcaldesa local de Kennedy (2020-2024) y me estoy lanzando a la Cámara de Representantes por el Nuevo Liberalismo con el #109 porque me duele ver que hace falta gente que conozca las verdaderas problemáticas de Bogotá, que no conozca las realidades del gobierno y que legisle desde el escritorio sin la experiencia de lo territorial y sin que le interese que fue elegido para representar a Bogotá.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Como alcaldesa local de Kennedy y ordenadora de gasto, los entes de control hicieron diversas auditorías, en las cuales el resultado fue positivo. Como se puede evidenciar en el informe consolidado de la gestión por los 4 años en los que Kennedy no tuvo ningún hallazgo fiscal.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Incorporación del uso de tecnologías Waste-to-Energy (WtE) progresiva en la gestión de residuos, entre las que se encuentran las plantas termogeneradoras para transformar residuos sólidos urbanos.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La gestión de residuos en las ciudades, particularmente en Bogotá.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Sí, es necesario reformar el diseño institucional del congreso. Se requiere solo una cámara para disminuir los proyectos de ley, el término de discusión de los mismos y más del 50% de proyectos dedicados a conmemoraciones y reconocimientos.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí apoyo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

De acuerdo.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, reforma al Congreso para que sea de una sola cámara con mayor representación territorial.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Destinar el 5 % de los ingresos de libre destinación para fomentar la autonomía económica de las mujeres a través de la formación en licencias para ejercer oficios. (Conducción, maquinaria amarilla, drones, vigilancia, turismo, aviación y 64 más registradas en Colombia).

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Es necesario incluir controles no solo para los ordenadores de gasto y los supervisores de los contratos, sino para los privados que intervienen en negocios públicos. Tal como la inhabilidad para hacer parte de nuevas razones sociales a los responsables en procesos de incumplimiento contractual. Ejemplo: Emilio Tapia fue condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, y luego conformó nuevas sociedades que desfalcaron a la nación.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Reformar el Congreso para que sea unicameral.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Mantener los canales diplomáticos abiertos y evitar caer en las provocaciones de terceros por fuera de las líneas oficiales.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Recursos propios y donación de amigos. El presupuesto estimado es de COP 109.000.000.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Coalición Ahora Colombia.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Seguir: Tierra para todos.

Acabar: Paz Total.

