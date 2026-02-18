“Por qué votar por”: Daniel Chicaiza, candidato al Senado

Daniel Chicaiza, candidato al Senado. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?​

El trabajo por créditos de consumo viables para los colombianos. Regulación del salario mínimo y leyes que regulen las fotomultas.​

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?​

NO.​

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?​

Regulación en las tasas de interés de créditos de consumo.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?​

El desconocimiento de los créditos de consumo. Las personas no saben que muchos están ligados al salario mínimo y muchos están enfocados en aumentar sus riquezas a costa de tasas de UVR. Necesitamos capacitar a los colombianos en tasas de interés para los créditos y que los bancos difundan esta información.​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?​

NO.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?​

NO.​

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?​

Pero con debates sobre el documento de la paz total firmado. Hay muchas cosas que no se han cumplido.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?​

Ya hubo mucho diálogo sin resultados.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?​

No lo apoyo, a excepción de la marihuana medicinal.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?​

Si, en casos de sufrimiento del paciente.​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?​

Si pero con debates que tengan personas capacitadas.​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?​

Claro que sí. Muy altos.​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?​

Ya pagan impuestos y están reguladas: es necesario buscar las que no los pagan.​

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?​

En temas de regla fiscal, sí. Muchos vacíos.​

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?​

Las leyes que no protegen a las madres cabezas de familia y que dependen de personas que les generan dependencia y violencia intrafamiliar. Así como las cuidadoras las madres cabezas de hogar deben estar protegidas por el Estado colombiano.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?​

Implementaremos la “Transparencia Radical Digital”. Mi propuesta se centra en digitalizar el 100 % de la contratación pública mediante tecnologías que permitan el rastreo en tiempo real de cada peso invertido. Además, fortaleceremos las Veedurías Ciudadanas dándoles herramientas legales y protección para que el control no sea solo institucional, sino social. La corrupción se acaba cuando el ciudadano tiene el poder de vigilar al político.​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?​

El Congreso debe dejar de ser un recinto cerrado en Bogotá para convertirse en una oficina en el territorio. Propongo la Descentralización Legislativa: sesiones regionales obligatorias y un sistema de Rendición de Cuentas Digital Mensual, donde cada congresista deba publicar su agenda, sus votaciones y el impacto de su gestión. Recuperaremos la confianza demostrando que el 106 no es solo un número, sino una representación real de quienes trabajan la tierra y sueñan en los barrios.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?​

Con Estados Unidos, debemos evolucionar hacia una alianza estratégica basada en la sostenibilidad y el comercio verde, aprovechando nuestro potencial ambiental. Con Venezuela, la prioridad debe ser la Diplomacia Pragmática y Fronteriza: necesitamos una relación técnica que garantice la seguridad en la frontera, proteja los derechos de los migrantes y reactive el comercio legal que beneficia a miles de familias colombianas, siempre manteniendo nuestra firme postura en defensa de los valores democráticos.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?​

Esta es una campaña de base, financiada por aportes de particulares y ciudadanos que creen en nuestro proyecto, cumpliendo estrictamente con los topes legales y reportando cada ingreso en la plataforma “Cuentas Claras”. Nuestra mayor inversión no es en vallas o maquinarias, sino en el contacto directo con la gente y en medios digitales. El costo es mínimo comparado con el valor de la confianza que estamos construyendo con cada colombiano que ve en el L 76 una opción honesta.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?​

Al que el Partido Liberal apoye unánimemente.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?​

Ninguna.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.