“Por qué votar por”: Daniel Chicaiza, candidato al Senado

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
El trabajo por créditos de consumo viables para los colombianos. Regulación del salario mínimo y leyes que regulen las fotomultas.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
NO.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Regulación en las tasas de interés de créditos de consumo.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El desconocimiento de los créditos de consumo. Las personas no saben que muchos están ligados al salario mínimo y muchos están enfocados en aumentar sus riquezas a costa de tasas de UVR. Necesitamos capacitar a los colombianos en tasas de interés para los créditos y que los bancos difundan esta información.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
NO.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
NO.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Pero con debates sobre el documento de la paz total firmado. Hay muchas cosas que no se han cumplido.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Ya hubo mucho diálogo sin resultados.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
No lo apoyo, a excepción de la marihuana medicinal.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Si, en casos de sufrimiento del paciente.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Si pero con debates que tengan personas capacitadas.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Claro que sí. Muy altos.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Ya pagan impuestos y están reguladas: es necesario buscar las que no los pagan.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
En temas de regla fiscal, sí. Muchos vacíos.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Las leyes que no protegen a las madres cabezas de familia y que dependen de personas que les generan dependencia y violencia intrafamiliar. Así como las cuidadoras las madres cabezas de hogar deben estar protegidas por el Estado colombiano.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Implementaremos la “Transparencia Radical Digital”. Mi propuesta se centra en digitalizar el 100 % de la contratación pública mediante tecnologías que permitan el rastreo en tiempo real de cada peso invertido. Además, fortaleceremos las Veedurías Ciudadanas dándoles herramientas legales y protección para que el control no sea solo institucional, sino social. La corrupción se acaba cuando el ciudadano tiene el poder de vigilar al político.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
El Congreso debe dejar de ser un recinto cerrado en Bogotá para convertirse en una oficina en el territorio. Propongo la Descentralización Legislativa: sesiones regionales obligatorias y un sistema de Rendición de Cuentas Digital Mensual, donde cada congresista deba publicar su agenda, sus votaciones y el impacto de su gestión. Recuperaremos la confianza demostrando que el 106 no es solo un número, sino una representación real de quienes trabajan la tierra y sueñan en los barrios.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Con Estados Unidos, debemos evolucionar hacia una alianza estratégica basada en la sostenibilidad y el comercio verde, aprovechando nuestro potencial ambiental. Con Venezuela, la prioridad debe ser la Diplomacia Pragmática y Fronteriza: necesitamos una relación técnica que garantice la seguridad en la frontera, proteja los derechos de los migrantes y reactive el comercio legal que beneficia a miles de familias colombianas, siempre manteniendo nuestra firme postura en defensa de los valores democráticos.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Esta es una campaña de base, financiada por aportes de particulares y ciudadanos que creen en nuestro proyecto, cumpliendo estrictamente con los topes legales y reportando cada ingreso en la plataforma “Cuentas Claras”. Nuestra mayor inversión no es en vallas o maquinarias, sino en el contacto directo con la gente y en medios digitales. El costo es mínimo comparado con el valor de la confianza que estamos construyendo con cada colombiano que ve en el L 76 una opción honesta.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Al que el Partido Liberal apoye unánimemente.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Ninguna.
👁🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país
👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.