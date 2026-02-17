“Por qué votar por”: Darlin Lenis Espitia, candidata a la Cámara

Darlin Lenis Espitia es candidata a la Cámara. Va por el Centro Democrático. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Saber que puedo ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas a través de proyectos de ley que fortalezcan las políticas públicas en materia económica, social y de seguridad.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Investigación sí, sanción no. En el ejercicio de mi profesión y más de 20 años trabajando al servicio del Estado, tuve requerimientos administrativos por algún procedimiento, cuando mi cargo fue directivo, por errores de trámite en la ejecución de labores propias del área, por ejemplo, formatos, informes, manual de procesos. Nunca investigaciones de manejo de recursos, o de otro tipo de conductas personales indebidas.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

El “Banco de las oportunidades” para poder brindar crédito a los emprendedores, y microempresarios, con bajas tasas de interés, sin codeudor, sin tramitología, con garantías del Estado; y el proyecto de integración en seguridad con la comunidad, la policía, seguridad privada, conductores de servicio público, moteros, reserva, veteranos y en casos excepcionales el Ejército, fortaleciendo con última tecnología los frentes de seguridad.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La falta de oportunidades para los niños, jóvenes, emprendedores y empresarios, y los impuestos excesivos que terminamos pagando la mayoría de los colombianos, y que no se distribuyen en inversión social y seguridad, sino que se gasta en derroche, burocracia y corrupción.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, considero que el sistema de Gobierno y la Constitución se ajustan al Estado Social y Democrático de Derecho.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. Porque esto generaría que los presidentes se gasten el dinero público en campañas políticas y pone en riesgo la democracia y las garantías al querer quedarse en el poder.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No, porque como está planteada genera impunidad y premia a los delincuentes que han cometido los crímenes de horror más grandes en este país contra gente inocente.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, pero siempre y cuando se sometan a la justicia y respondan judicialmente por sus delitos.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No, solo como está reglamentado para uso medicinal, no recreativo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí. Siempre que la persona esté padeciendo una enfermedad grave que le cause un gran sufrimiento.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, una reforma que alivie la carga tributaria a los empresarios, emprendedores y a los consumidores que somos todos, que brinde incentivos a quienes generan empleo, con garantías de estabilidad.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, por supuesto que sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí, porque son entidades que tienen muchos ingresos y esto aliviana un poco las cargas a otros sectores, entre más contribuyentes aporten menos serán los porcentajes de impuestos para la mayoría.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

El sistema de elección de los altos cargos del Estado, como procurador, fiscal, contralor, defensor, magistrados de altas cortes.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

“Banco de las oportunidades” donde se le otorguen créditos a bajos intereses, sin codeudor, sin historial crediticio, sin tanta tramitología, con garantías del Estado, con capacitación técnica y financiera. Y un proyecto de ley donde se abran las instituciones educativas en las horas de la tarde y de la noche para que los niños, jóvenes y las mismas mujeres, puedan estudiar en esas jornadas.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Modificar la Ley de Contratación del país y que se centralice la contratación en una entidad como Colombia Compra Eficiente, donde todos los contratistas participen con garantías para todos, con unificación de precios y valores o inciso de obra y los ordenadores del gasto público, soliciten y contraten según sus necesidades los bienes y servicios que necesitan sus entidades.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Trabajar responsablemente, rindiendo cuentas a la comunidad de lo que hacemos, un informe mensual de las actividades legislativas, mostrando que las promesas de campaña sí se cumplen.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Dialogar, brindar su apoyo, hacer acuerdos internacionales que favorezcan la economía del país y la seguridad, fortalecer las relaciones diplomáticas.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Recursos propios que provienen de mis ingresos como abogada y mi capital que he construido con 27 años de trabajo. Aproximadamente COP 200 millones.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Paloma Valencia, es la candidata con más conocimiento en el manejo del Estado y políticas públicas, ha sido una de las mejores congresistas, estudiosa, ha cuidado nuestro presupuesto público del despilfarro que han querido hacer y ha impedido reformas que afectan a todos los colombianos como la de la salud y la pensional. Adicional una persona honesta sin una tacha en su actividad pública.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Considero que debe continuar la política de transición energética y medioambiente, pero sin terminar por ahora con la exploración y explotación de recursos, la sustitución de ingresos provenientes de estas fuentes debe ser real y no afectar la economía del país, es decir hacerse de manera progresiva.

Debe continuar la reforma agraria pero con modificaciones, donde la ley favorezca realmente al campesino donde se le brinden herramientas financieras, de capacitación, tecnológicas y de acompañamiento. Considero que la política de fortalecimiento a la fuerza pública desde el punto de vista salarial y prestacional debe continuar, adicionando más elementos y herramientas que apoyen la política de seguridad. Las demás políticas como la de la salud, pensional, económica, tributaria, en educación, no deben continuar como están planteadas. Deben diseñarse de otra manera, pensando en un país donde la economía y el fortalecimiento de la empresa privada sea primordial.

