“Por qué votar por”: Deisy Guanaro, candidata al Senado

Deisy Guanaro, candidata al Senado. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Justicia verdad reparaciones dignas para las víctimas del país y no repetición.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Reestructurar la unidad de víctimas, crear un fondo de víctimas para que las ayudas humanitarias y las indemnizaciones lleguen sin tanta burocracia.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La corrupción la inseguridad y tantos privilegios a los criminales.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Si.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Si.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Si.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Si.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Mi propuesta para garantizar la paridad y los derechos de la mujer se basa en hechos, no en discursos. Primero, paridad real y obligatoria en cargos de decisión, con sanciones claras para quienes no la cumplan. Segundo, presupuesto específico y vigilado para la protección de las mujeres, porque sin recursos no hay derechos. Tercero, protección efectiva para las mujeres víctimas de violencia, con rutas rápidas, acompañamiento jurídico y cero impunidad para los agresores. Y cuarto, autonomía económica: acceso a empleo digno, crédito y oportunidades reales, especialmente para las mujeres de los territorios más golpeados por la violencia. La paridad no es un favor, es justicia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

“La corrupción no se combate con discursos, se combate con reglas claras y consecuencias reales. Mi propuesta tiene cuatro ejes: primero, transparencia total: contratos, presupuestos y ejecución en plataformas públicas, abiertas y en tiempo real, sin excepciones. Segundo, control independiente: fortalecer los entes de control, garantizar su autonomía y proteger a los denunciantes de corrupción. Tercero, sanción efectiva: quien robe recursos públicos no solo debe ir a la cárcel, sino devolver hasta el último peso y quedar inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Y cuarto, participación ciudadana: veedurías reales con poder, especialmente en los territorios donde la corrupción se roba los recursos de la gente más vulnerable. Sin castigos reales, la corrupción se repite; con decisiones firmes, se acaba.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Pues llegar a transformar la política en Colombia, no robar trabajar con las comunidades del territorio no desde los escritorios.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Y qué componer estas relaciones los Estados Unidos es parte fundamental para nuestro país no podemos pelear con nuestro socio principal.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

No tengo a nadie que me financie mi campaña porque soy una víctima del conflicto armado. Una mujer de estrato 2 que lucha por justicia, por verdad y no repetición. Una mujer humilde, madre cabeza de hogar. Lo único que he gastado es COP 8.500 semanales para las recargas para poder subir mis videos en X.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Pinzón.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Ninguna.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.