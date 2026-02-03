“Por qué votar por”: Diana Acuña, candidata al Senado

Diana Acuña, candidata al Senado. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Quiero ser congresista para que las decisiones del país se tomen con responsabilidad, sentido público y resultados reales.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal proyecto será impulsar una agenda legislativa en salud, seguridad y protección animal, enfocada en fortalecer el acceso efectivo a la atención en salud, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la normativa vigente, con énfasis en resultados y control institucional.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es la desconexión entre las decisiones públicas y la realidad de los ciudadanos. Esto se soluciona con instituciones que funcionen, leyes bien aplicadas, control político serio y una gestión pública basada en responsabilidad, transparencia y resultados, no en discursos.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyaría una asamblea constituyente en este momento. Colombia necesita estabilidad institucional y hacer cumplir la Constitución vigente. Los problemas del país no se resuelven cambiando las reglas, sino aplicándolas correctamente y fortaleciendo las instituciones democráticas.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

La paz debe ser un objetivo permanente del Estado, no de un gobierno. Respaldaría los esfuerzos orientados a la paz, siempre que estén acompañados de condiciones claras, respeto a las víctimas, fortalecimiento de la justicia y resultados verificables en materia de seguridad. La experiencia del país muestra que los procesos de paz solo son sostenibles cuando no debilitan la institucionalidad ni generan impunidad.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, siempre que los diálogos se den bajo condiciones claras, con sometimiento a la justicia, sin concesiones que debiliten al Estado y con resultados verificables en materia de seguridad y reparación a las víctimas. El diálogo no puede significar impunidad ni pérdida de autoridad institucional.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Colombia debe dar un debate serio y responsable sobre política de drogas. Apoyo revisar enfoques alternativos, especialmente en el caso del uso medicinal y científico, pero no respaldo una legalización general que no esté acompañada de controles estrictos, prevención del consumo problemático y una evaluación real de sus impactos en salud pública y seguridad.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Estoy de acuerdo con que la eutanasia sea una decisión individual, libre e informada, dentro de un marco legal estricto que garantice dignidad, acompañamiento médico y respeto absoluto por la vida y la voluntad de las personas.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Colombia necesita estabilidad tributaria. Antes de una nueva reforma, el país requiere evaluar el impacto de las reformas recientes, mejorar la eficiencia del recaudo y combatir la evasión. Cualquier ajuste futuro debe ser responsable, progresivo y orientado a fortalecer las finanzas públicas sin afectar a la clase media ni la generación de empleo.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

El Estado debe dar ejemplo de austeridad. Es necesario revisar de manera responsable la estructura salarial del sector público, especialmente en los niveles más altos, y fortalecer de forma estricta los mecanismos de control y rendición de cuentas. Esto implica vigilar el cumplimiento real de las funciones legislativas, prevenir prácticas como el tráfico de influencias, el clientelismo, el uso indebido de la contratación pública, el ausentismo y los conflictos de interés, y garantizar que el Congreso sea un espacio de trabajo efectivo y transparente al servicio del país.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Colombia es un Estado laico y debe garantizar libertad religiosa. Estoy de acuerdo en revisar el régimen tributario de las iglesias para asegurar transparencia y equidad, diferenciando claramente entre su labor espiritual y las actividades económicas que puedan desarrollar. Cuando existan ingresos con fines comerciales, estos deben estar sujetos a las mismas obligaciones tributarias que cualquier otra organización.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Más que cambiar el sistema político, Colombia necesita fortalecerlo. Apostaría por ajustes que mejoren la transparencia, la rendición de cuentas, el funcionamiento de los partidos y la calidad de la representación ciudadana, sin debilitar la separación de poderes ni la estabilidad institucional.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Mi propuesta es fortalecer la paridad no solo en las listas electorales, sino en el acceso real de las mujeres a cargos de decisión, acompañada de políticas efectivas contra la violencia de género, garantía de autonomía económica y acceso oportuno a salud y justicia. La paridad debe traducirse en oportunidades reales, protección de derechos y condiciones dignas para las mujeres en todos los territorios.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Mi propuesta se basa en fortalecer el control político efectivo, la transparencia en la contratación pública y la rendición de cuentas, con reglas claras sobre conflictos de interés, sanciones reales y mayor vigilancia ciudadana. Combatir la corrupción exige cerrar espacios al clientelismo, al uso indebido de recursos públicos y al tráfico de influencias, para que el Estado funcione con integridad y resultados.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La desconfianza se revierte con hechos, no con discursos. El Congreso debe recuperar credibilidad trabajando con transparencia, cumpliendo su función legislativa y de control político, rindiendo cuentas de manera permanente y sancionando las malas prácticas. Acercar el Congreso a los ciudadanos, mostrar resultados concretos y garantizar que quienes legislan lo hagan con responsabilidad y ética es la única forma de recuperar la confianza.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe mantener una política exterior pragmática y de Estado. Con Estados Unidos, es fundamental fortalecer una relación estratégica basada en cooperación, comercio, seguridad y respeto mutuo. Con Venezuela, se deben sostener relaciones diplomáticas responsables que prioricen la seguridad fronteriza, el control del crimen transnacional y la protección de los ciudadanos, sin renunciar a los principios democráticos ni a la defensa de los derechos humanos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia de manera transparente, principalmente con recursos propios y aportes de particulares debidamente reportados, cumpliendo estrictamente la normativa electoral vigente. Es una campaña austera, enfocada en el contacto ciudadano y el uso responsable de los recursos, con un presupuesto ajustado y plenamente verificable ante las autoridades electorales.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldaré una candidatura que garantice estabilidad institucional, respeto por la democracia, fortalecimiento de la seguridad, responsabilidad fiscal y una agenda social viable. Colombia necesita un liderazgo que supere la polarización, gobierne con resultados y recupere la confianza ciudadana, aprendiendo de los errores y aciertos del actual gobierno.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Colombia debe mantener una política social orientada a reducir la desigualdad y ampliar el acceso a derechos, especialmente en salud y protección social, siempre que esté acompañada de sostenibilidad fiscal y capacidad de ejecución. Sin embargo, debe cerrarse la improvisación en el diseño e implementación de políticas públicas y la narrativa de confrontación institucional. El país necesita menos discurso y más resultados, menos polarización y más gestión efectiva del Estado.

