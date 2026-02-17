“Por qué votar por”: Diego Caro Porras, candidato a la Cámara

Diego Caro Porras es candidato a la Cámara. Va por la coalición Bogotá entre Todos. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación es dejar un legado importante en la sociedad en pro de construir un país con equidad, justicia y orden.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No, no he tenido ninguna investigación.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Reforma a la justicia, reforma penitenciaria.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El problema de Colombia es la justicia, ¿cómo solucionarlo? Construyendo un sistema de justicia que le brinde las garantías al ciudadano y someta al delincuente.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

La apoyaría si está encaminado a crear un sistema de justicia donde se le brinde las garantías al ciudadano y someta al delincuente.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No lo acompañaría.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No le daría respaldo ni continuidad.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No estoy de acuerdo.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Rechazo la legalización de drogas ilícitas.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Estoy de acuerdo con la eutanasia.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No se requiere otra reforma tributaria. Disminuir el gasto e impulsar la industria.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Legalmente no se puede. Lo que se debe justificar es el salario.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí estoy de acuerdo en que las iglesias paguen impuestos.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí haría modificación al sistema político de Colombia. Voto obligatorio, magistrado, procurador y contralor sean elegidos por medio de un sistema de sectores que representen a la sociedad que sean independientes al Congreso (para evitar yo te elijo, tú no me juzgas).

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La paridad no es un favor, es un principio democrático. Con la reforma de la justicia y penitenciaria se deben diseñar para que la violencia de género no se repita.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Fortaleciendo la reforma de la justicia y penitenciaria se persigan los recursos de los familiares y allegados del acusado para evitar que escondan lo robado.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Trabajar incansablemente y haciendo reformas que en realidad mejore la calidad de vida de los colombianos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Defender la democracia y libertad de una nación. No se conversa o negocia con criminales.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña está financiada por mis recursos propios y los de mi familia. Me cuesta COP 300′000.000.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Voy a esperar a que los candidatos se comprometan en realidad con las necesidades que tiene el país. No voy a poner mi nombre para cargar con las faltas u omisiones de un futuro presidente, y que me toque quedar en silencio por dar el voto.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Ninguna de las políticas del señor Gustavo Petro se deberían seguir, porque todas se han montado bajo la improvisación, sin soportes técnicos afectando a sectores amplios de la sociedad.

