“Por qué votar por”: Edna Yohanna Barrios Gómez, candidata a la Cámara

Edna Yohanna Barrios Gómez es candidata a la Cámara. Va por la Alianza Verde.

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Transformar los procesos de reclutamiento y selección en el país y reincorporar a los mayores de 40 años al mercado laboral.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Por proyecto de ley establecer parámetros para que las empresas lleven sus procesos de reclutamiento, selección y contratación de forma correcta y presentar una cuota sello 40+ para que las organizaciones tengan en sus nóminas un porcentaje de mayores de 40 años.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El problema la desconexión total: un estado que no sabe qué es el rebusque y un mercado que ignora el talento. Con 58 % de informalidad, Colombia no progresa. La solución: articular educación y empresa bajo una ley que castigue la exclusión.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Solo si es para dignificar el empleo. El Gobierno olvidó a quienes lo eligieron y ellos fueron quienes crearon empresa. Apoyo una constituyente solo si el eje central es la empleabilidad senior y una reforma que devuelva la dignidad al trabajador.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No apoyo extensiones ni reelecciones. El país sufre por que votamos por colores y pasiones, no por propuestas. Necesitamos alternancia para oxigenar el estado y centrarnos en resultados de empleabilidad, no en perpetuas figuras que olvidan a la gente.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

La paz fracasa por falta de ejecución. El Estado tiene el presupuesto, pero no llega a las regiones; se queda en la burocracia mientras el 58 % del país vive en el rebusque. Los grupos ilegales no se desmovilizan porque sin inversión y empleo real, la paz es solo un papel.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Solo si traen orden y trabajo. El país está cansado de fachadas que solo dan impunidad. La paz no es solo una mesa de fotos, es ejecutar el presupuesto para que el talento venza el rebusque. La ley ni se negocia, la dignidad se garantiza.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No apoyo la legalización para el consumo. Es humo. Solo apoyo la regularización industrial si obliga a crear fábricas en el campo que contraten al campesino. No quiero gente consumiendo, quiero gente produciendo medicina y textiles.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Hay excepciones.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Colombia no necesita otra reforma para cobrar más, sino una reforma para gastar mejor y eliminar los incentivos que castigan al que genera riqueza, el mejor “impuesto” es el que se deja de cobrar para que la economía crezca sola.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Como candidata, mi respuesta es un sí rotundo. No es solo un tema de dinero, es un tema de respeto. Mientras miles de colombianos mayores de 40 años luchan por una oportunidad laboral digna, el salario de un congresista no puede seguir desconectado de la realidad del país. Mi partido, la Alianza Verde, ha liderado esta bandera históricamente y yo llego a reforzarla.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Propongo transformar nuestro sistema político para que el voto deje de ser una transacción y vuelva a ser una decisión de conciencia. Impulsaré la implementación de listas cerradas con democracia interna para eliminar la financiación cuestionable y la compra de votos, priorizando las propuestas sobre los clanes. Mi reforma busca un Congreso austero, con salarios reducidos y límites de dos periodos, donde el mérito y la capacidad de generar empleo sean los únicos requisitos para representar a los colombianos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Mi propuesta es el “Sello de Equidad 4.0″, una ley que garantiza la paridad real mediante tres ejes: 1. Incentivos tributarios progresivos para empresas que aseguren paridad en niveles directivos y contraten mujeres mayores de 40 años. 2. Transparencia salarial obligatoria para cerrar la brecha del 12 % que aún persiste en Colombia. 3. Creación del Fondo Nacional de Cuidado para que las labores del hogar no recaigan solo en la mujer, permitiendo su reincorporación laboral plena. La paridad no es solo una cuota, es justicia económica y aprovechamiento del talento femenino.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Propongo el “Sistema de Meritocracia y Transparencia Digital”: 1. Digitalización total de la contratación pública mediante tecnología blockchain para que cada peso sea rastreable en tiempo real por cualquier ciudadano. 2. Profesionalización del Estado eliminando las cuotas políticas y exigiendo procesos de selección técnicos para cargos públicos, priorizando el talento y la experiencia. 3. Muerte civil definitiva para corruptos y empresas cómplices, inhabilitándolos de por vida para contratar con el Estado. La corrupción florece en la oscuridad; mi propuesta es iluminar cada contrato con tecnología y devolverle los cargos públicos a los más capaces, no a los más conectados.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La desfavorabilidad del Congreso nace de la desconexión entre el Capitolio y la realidad del ciudadano. Yo no soy una política de carrera, soy una experta en empleabilidad que llega a trabajar. Mi propuesta para dignificar el Congreso es la “Rendición de Cuentas por Resultados”: implementar indicadores de gestión (KPIs) públicos donde cada congresista deba demostrar cuántas soluciones reales de empleo y bienestar generó su gestión. Voy a transformar la curul en una oficina de soluciones técnicas, eliminando privilegios innecesarios y demostrando que, con el 107, el Congreso puede ser el motor de productividad que el país necesita. Menos retórica, más vacantes y más resultados.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Mi visión es la “Diplomacia para el Empleo”. Con Estados Unidos, nuestro principal socio, debemos fortalecer la agenda bilateral enfocándonos en la seguridad jurídica y la atracción de inversión en tecnología y servicios; no solo exportamos productos, exportamos talento. Con Venezuela, la prioridad debe ser la consolidación de las Zonas Económicas Binacionales y la seguridad fronteriza para proteger el comercio legal que sostiene miles de empleos en la región. Propongo una diplomacia técnica, sin sesgos ideológicos, donde las relaciones exteriores sirvan para abrir mercados, formalizar el trabajo en las fronteras y garantizar que Colombia sea el destino más confiable para la inversión extranjera en la región.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se basa en el principio de austeridad y coherencia con mi trayectoria de 7 años como estratega de empleabilidad y creadora de contenido. Se financia principalmente mediante recursos propios, el apoyo coordinado con mi fórmula al Senado, Olga Lucía Velázquez, y microdonaciones de profesionales y seguidores que han hecho parte de mis programas de entrenamiento laboral. He priorizado el uso de redes sociales para conectar de forma orgánica con los ciudadanos, reduciendo drásticamente los costos de la política tradicional. Este proceso es transparente, está debidamente registrado bajo los topes legales y demuestra que se puede hacer política con independencia, basada en el respaldo genuino de una comunidad y no en compromisos con grandes capitales.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

En este momento mi único compromiso es con los ciudadanos y con la agenda de empleabilidad para mayores de 40 años. Como estratega de talento, no elijo por colores ni por partidos, sino por propuestas técnicas y resultados comprobados. Estoy a la espera de los debates presidenciales para evaluar con rigor quién presenta la mejor hoja de vida para el país y quién tiene una propuesta real para reactivar la economía y el empleo. Mi voto, al igual que mi gestión en el Congreso, será una decisión de conciencia basada en el mérito y en las ideas que realmente beneficien a los colombianos.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe seguir la política de formalización laboral para dar estabilidad al trabajador, pero debe acabarse el enfoque de contratación basado en cuotas políticas y sesgos de edad. Propongo transformar el sistema hacia una “Selección Ciega” y meritocrática, donde la experiencia de los mayores de 40 años sea valorada por sus competencias técnicas y no descartada por prejuicios. El próximo gobierno debe priorizar la productividad y eliminar las barreras que hoy impiden que el talento con trayectoria aporte al crecimiento del país.

