“Por qué votar por”: Edwin Maldonado, candidato a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para llegar al Congreso es trabajar por un Valle más competitivo y prospero, donde las personas puedan ser lo que quieran ser y podamos vivir en paz y las personas no tengan que irse.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No he tenido ninguna investigación disciplinaria.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal apuesta será impulsar el desarrollo productivo regional como eje de generación de empleo formal. Para ello radicaré dos iniciativas: un Estatuto de Simplificación Empresarial que reduzca trámites y costos para facilitar la formalización, y un proyecto de formación media para el trabajo que articule educación y empleabilidad. Sin empresas fuertes y capital humano pertinente no hay política social sostenible.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema estructural del país es la informalidad. Más de la mitad de los trabajadores no tienen protección social y miles de empresas operan sin acceso a crédito ni mercados formales. Esto afecta productividad, recaudo y cohesión social. La solución pasa por facilitar la formalización gradual, reducir cargas innecesarias, aumentar productividad y fortalecer el capital humano.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyo una asamblea constituyente. Colombia no necesita una ruptura institucional sino reformas técnicas dentro del marco constitucional. La estabilidad jurídica es un activo del país y debe preservarse.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. La no reelección inmediata fortalece el equilibrio de poderes y reduce incentivos de concentración política. El país necesita estabilidad institucional, no cambios coyunturales de reglas.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No en su forma actual. La paz debe construirse con sometimiento real a la justicia, verificación estricta y presencia integral del Estado. No puede implicar debilitamiento institucional ni expansión de economías ilegales.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, únicamente si el objetivo es el sometimiento a la justicia. El diálogo no puede sustituir la autoridad del Estado. Seguridad, justicia e inversión social deben actuar simultáneamente.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Creo en una regulación responsable y diferenciada. En el caso de la marihuana, puede avanzarse en un modelo regulado con enfoque de salud pública y control estatal. No todas las sustancias pueden tratarse igual; cada decisión debe basarse en evidencia científica.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, bajo condiciones estrictas y regulación clara. Es un tema de dignidad y autonomía individual, con protocolos médicos rigurosos y seguridad jurídica.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Colombia necesita una reforma estructural, no parches recurrentes. Antes de pensar en nuevos impuestos, el Estado debe combatir evasión, reducir gasto ineficiente y fortalecer la ejecución por resultados. La estabilidad tributaria es clave para la inversión.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Debe hacerse una revisión técnica del régimen salarial de todo el Estado, pero el principal problema no son los salarios, sino la corrupción, la ineficiencia y el despilfarro. El foco debe estar en resultados y transparencia.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

La función religiosa debe protegerse bajo la libertad de culto. Pero cuando cualquier organización realiza actividades económicas que generan rentabilidad, debe existir equidad tributaria. Libertad religiosa sí, privilegios injustificados no.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. El país necesita una reforma política profunda que fortalezca partidos, garantice trazabilidad en la financiación y mejore la rendición de cuentas. No se trata de romper el sistema, sino de hacerlo más transparente y responsable.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Más allá del enfoque legal, hay un problema económico. La baja ocupación femenina es un desperdicio de capital humano. La clave es fortalecer autonomía económica: sistema de cuidados, formación pertinente y crecimiento de emprendimientos liderados por mujeres.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La lucha contra la corrupción comienza por una justicia efectiva. Se requiere fortalecer independencia institucional, trazabilidad total del gasto, presupuesto por resultados y revisión de mecanismos de contratación que hoy facilitan direccionamientos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Cambiando la forma de hacer política. Campañas austeras, rendición de cuentas permanente y profesionalización del ejercicio público. La legitimidad se recupera con coherencia y resultados.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe actuar con pragmatismo y visión estratégica. Con Estados Unidos, fortalecer cooperación económica y de seguridad. Con Venezuela, mantener canales diplomáticos funcionales priorizando estabilidad fronteriza y protección de la población.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

La campaña se ha financiado con aportes privados transparentes y respaldo del partido dentro de los límites legales. Es un proyecto austero que ronda los 200 millones de pesos, reportados al CNE. La democracia no debe depender de maquinarias ni de recursos desproporcionados.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldo la candidatura de Juan Manuel Galán en la consulta del 8 de marzo. Representa una alternativa de centro, institucional y con vocación de unidad para superar la polarización.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe mantenerse la corrección del subsidio a la gasolina por responsabilidad fiscal. Debe acabarse la implementación actual de la “paz total”, que ha debilitado la autoridad del Estado. Colombia necesita seguridad efectiva y estabilidad institucional.

