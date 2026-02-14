“Por qué votar por”: Elkin Bueno, candidato al Senado

Elkin Bueno, candidato al Senado. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?​

Mi motivación es transformar la desconexión entre las regiones y el centro del país. Quiero legislar para que las oportunidades de desarrollo económico y seguridad no sean un privilegio de pocos, sino una realidad para cada colombiano.​

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?​

He sido 3 veces alcalde; por consiguiente, hace parte de la coyuntura.​

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?​

Ley de incentivos tributarios para emprendimientos rurales y jóvenes empresarios.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?​

La desigualdad de oportunidades. La solución radica en la descentralización administrativa y fiscal, permitiendo que las regiones gestionen sus recursos para infraestructura básica (vías terciarias y agua potable).​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?​

No. La Constitución de 1991 es robusta; lo que se requiere es voluntad política para aplicar las leyes existentes y fortalecer las instituciones actuales.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?​

Rechazo tajantemente cualquier intento de alterar los periodos presidenciales. La alternancia en el poder es la columna vertebral de nuestra democracia.​

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?​

Sí, pero bajo una estricta verificación de cese al fuego y justicia restaurativa que no permita la impunidad.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?​

Solo si existe una voluntad real de sometimiento a la justicia y reparación integral a las víctimas, sin debilitar a nuestras Fuerzas Militares.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?​

Apoyo la regulación estatal de drogas como la marihuana. El enfoque de prohibición ha fracasado en términos de seguridad. Debemos transitar hacia un modelo donde el Estado controle la producción y comercialización para quitarle el negocio a las mafias, tratando el consumo como un asunto de salud pública y no como un crimen.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?​

La eutanasia es un tema sensible que debe abordarse con respeto por la vida y la dignidad humana. En Colombia ya existe un marco legal, y mi postura es que estas decisiones se tomen con responsabilidad, acompañamiento médico y sin polarizar a la sociedad.​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?​

Colombia necesita estabilidad, no reformas tributarias improvisadas. Antes de pensar en una nueva reforma, el Estado debe mejorar el recaudo, combatir la evasión y hacer un uso eficiente de los recursos existentes.​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?​

Sí, y debe revisarse con responsabilidad. Más que un debate populista, se requiere una reforma integral que vincule remuneración con resultados, productividad y responsabilidad frente al país.​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?​

Las iglesias deben cumplir obligaciones cuando desarrollen actividades económicas. La libertad religiosa se respeta, pero no puede ser excusa para evadir responsabilidades fiscales.​

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?​

Sí. Es necesario fortalecer los partidos, reducir la fragmentación política y mejorar los mecanismos de representación para recuperar la confianza ciudadana.​

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?​

Fortalecer la paridad real en cargos de decisión, garantizar presupuestos con enfoque de género y promover autonomía económica y protección efectiva frente a violencias.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?​

Prevención y control. Transparencia total en contratación, uso de tecnología, veedurías ciudadanas fuertes y sanciones ejemplares. La corrupción se combate con sistemas, no solo con discursos.​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?​

Trabajar de cara a la gente, rendir cuentas permanentes y legislar con impacto real en los territorios. El Congreso debe volver a servir, no solo a debatir.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?​

Mantener relaciones diplomáticas responsables y pragmáticas con ambos países, priorizando comercio, seguridad y bienestar de los ciudadanos, sin ideologizar la política exterior.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?​

La campaña se financia con recursos legales, reportados y auditables, provenientes de aportes permitidos por la ley. La transparencia es una obligación ética y política.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?​

Respaldaré un proyecto de centro que garantice gobernabilidad, estabilidad institucional y resultados concretos para el país, más allá de los extremos.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?​

Debe continuarse el enfoque social y la atención a los más vulnerables, pero debe corregirse la improvisación y la confrontación permanente que afecta la economía y la institucionalidad.

