“Por qué votar por”: Elkin Bueno, candidato al Senado

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi motivación es transformar la desconexión entre las regiones y el centro del país. Quiero legislar para que las oportunidades de desarrollo económico y seguridad no sean un privilegio de pocos, sino una realidad para cada colombiano.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
He sido 3 veces alcalde; por consiguiente, hace parte de la coyuntura.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Ley de incentivos tributarios para emprendimientos rurales y jóvenes empresarios.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
La desigualdad de oportunidades. La solución radica en la descentralización administrativa y fiscal, permitiendo que las regiones gestionen sus recursos para infraestructura básica (vías terciarias y agua potable).
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No. La Constitución de 1991 es robusta; lo que se requiere es voluntad política para aplicar las leyes existentes y fortalecer las instituciones actuales.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
Rechazo tajantemente cualquier intento de alterar los periodos presidenciales. La alternancia en el poder es la columna vertebral de nuestra democracia.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Sí, pero bajo una estricta verificación de cese al fuego y justicia restaurativa que no permita la impunidad.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Solo si existe una voluntad real de sometimiento a la justicia y reparación integral a las víctimas, sin debilitar a nuestras Fuerzas Militares.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo la regulación estatal de drogas como la marihuana. El enfoque de prohibición ha fracasado en términos de seguridad. Debemos transitar hacia un modelo donde el Estado controle la producción y comercialización para quitarle el negocio a las mafias, tratando el consumo como un asunto de salud pública y no como un crimen.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
La eutanasia es un tema sensible que debe abordarse con respeto por la vida y la dignidad humana. En Colombia ya existe un marco legal, y mi postura es que estas decisiones se tomen con responsabilidad, acompañamiento médico y sin polarizar a la sociedad.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Colombia necesita estabilidad, no reformas tributarias improvisadas. Antes de pensar en una nueva reforma, el Estado debe mejorar el recaudo, combatir la evasión y hacer un uso eficiente de los recursos existentes.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, y debe revisarse con responsabilidad. Más que un debate populista, se requiere una reforma integral que vincule remuneración con resultados, productividad y responsabilidad frente al país.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Las iglesias deben cumplir obligaciones cuando desarrollen actividades económicas. La libertad religiosa se respeta, pero no puede ser excusa para evadir responsabilidades fiscales.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí. Es necesario fortalecer los partidos, reducir la fragmentación política y mejorar los mecanismos de representación para recuperar la confianza ciudadana.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Fortalecer la paridad real en cargos de decisión, garantizar presupuestos con enfoque de género y promover autonomía económica y protección efectiva frente a violencias.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Prevención y control. Transparencia total en contratación, uso de tecnología, veedurías ciudadanas fuertes y sanciones ejemplares. La corrupción se combate con sistemas, no solo con discursos.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Trabajar de cara a la gente, rendir cuentas permanentes y legislar con impacto real en los territorios. El Congreso debe volver a servir, no solo a debatir.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Mantener relaciones diplomáticas responsables y pragmáticas con ambos países, priorizando comercio, seguridad y bienestar de los ciudadanos, sin ideologizar la política exterior.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
La campaña se financia con recursos legales, reportados y auditables, provenientes de aportes permitidos por la ley. La transparencia es una obligación ética y política.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldaré un proyecto de centro que garantice gobernabilidad, estabilidad institucional y resultados concretos para el país, más allá de los extremos.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Debe continuarse el enfoque social y la atención a los más vulnerables, pero debe corregirse la improvisación y la confrontación permanente que afecta la economía y la institucionalidad.
👁🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país
👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí
👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.