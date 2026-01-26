“Por qué votar por”: Elkin Calvo Munera, candidato a la Cámara

Elkin Calvo, candidato a la Cámara por Alianza Verde. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Estar en los escenarios donde se toman las decisiones más importantes para el país. Hay una de seguridad, basuras, reformas y temas urgentes que necesita Colombia. Hay que sumarse, aportar, participar y subir el nivel de debate en el congreso.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Ninguna.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi proyecto es amplio y ambicioso. Bogotá no puede seguir siendo una ciudad que privatice espacios. Bogotá debe ser para la gente. Lo primero es que hay que enfrentar la crisis de basuras: Cambiar el modelo de recolección de basuras en Bogotá, sumar a la cadena a quienes trabajan en este oficio y cumplir todo lo dictaminado por la corte con fuerza de ley. Además, tenemos que cerrar Doña Juana y presionar por la restauración ecológica de Usme y Ciudad Bolívar. Por otro lado, debemos cambiar el esquema del transporte público en las grandes ciudades, fortalecer el transporte para los ciudadanos, digno y seguro.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

¡Que la justicia actúe! Es innegable que el gran problema que percibe la ciudadanía es el tema de seguridad. En esa materia, lo primero es hacer una reforma a la justicia; necesitamos que se garanticen mayores recursos al aparato judicial y se fortalezcan en capacidades desde la acción investigativa hasta la liberación de juzgados, con una reestructuración de nuestra política criminal.

Hay que trabajar y apoyar los proyectos de ley que le devuelvan la seguridad a las personas e impulsar las políticas públicas holísticas que combatan el crimen, pero garanticen derechos humanos.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Defiendo la constitución, pero ya no es la misma del 91, hemos tenido reformas desde la reelección hasta cambios de artículos clave. Sin embargo, hay que defender los derechos y garantías que nos ha dado. Entiendo que el presidente ha propuesto una constituyente, no para cambiarla si no para lograr que las reformas sociales, que han sido esquivas en el congreso, se puedan dar por una vía democrática en la que el constituyente primario decida. Sin embargo, se puede perder demasiado y renunciar a los avances que trajo la constitución.

En conclusión, creo que hay que seguir con la constitución, no a la constituyente y si a insistir desde el congreso de la republica con las reformas.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Llevamos tratando de salir de un conflicto interno más de 70 años, hemos intentado todo… hasta los gringos con el Plan Colombia estuvieron acá. Creo que lo único que nos queda por seguir intentando es el diálogo y los acuerdos como país donde quepamos todos.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Siempre hay que hablar con todos. La paz no se hace entre amigos, se hace con los enemigos y en momentos de diálogo, con voluntad de paz real; se han visto los resultados de los cese al fuego, como en el periodo entre el 2016 y el 2018.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Depende, creo que los ricos deben aportar más; necesitamos desarrollar el país.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, debe modificarse la regulación a los partidos que históricamente han sido mafias, famiempresas de avales y productos electorales. El ejemplo inicia por casa y debe ser en los espacios políticos donde se dé ejemplo de que la meritocracia sí funciona.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La paridad se tiene que hacer directamente con compromiso de los partidos; necesitamos una reforma política que incluya la representación histórica de las mujeres en el congreso, pero también en los cargos del Estado. No como una figura, sino con decisión y presupuesto real.

Para eso necesitamos que, desde una reforma a la participación política, se obligue a los partidos y las ramas del poder público, es decir, que eso tenga fuerza de ley.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Nuestro partido avanzó en una consulta anticorrupción; se deben aplicar las propuestas que allí quedaron inscritas: no reelección de los congresistas, no contratos diseñados para unos pocos o a medida de los contratistas, licitaciones abiertas, sanciones reales a quienes defrauden el Estado; los estafadores, tanto políticos como empresarios, necesitan sanción social real. Todo tiene que ir de la mano con que se acabe la cultura del atajo en Colombia.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La única manera es trabajar en conjunto. Los políticos tienen imagen desfavorable, pero eso es culpa de los clanes políticos o los que llegan allá a calentar puesto y no trabajan. Hay que sacar la basura del congreso; para eso necesitamos subir el nivel de los que estén allá sentados con votos. Por eso hay que pedirle a la gente que no vote por esa gente y que se meta en las decisiones políticas.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Eso lo hace el ejecutivo; la labor de un congresista es el control político al gobierno; sin embargo, no debemos meternos en las decisiones de otros países frente a su democracia; eso lo dice nuestra constitución.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

No tengo financiadores; ha sido con apoyo de mi fórmula al Senado; estoy pidiendo donaciones de mis amigos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

El cambio no se logra en 4 años; se ha avanzado en unas cosas como la reforma pensional, al trabajo y una parte de la reforma a la educación. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero tampoco pensamos que íbamos a tenerla tan difícil porque algunos congresistas se dedicaron a defender a las EPS, a los banqueros y los poderosos, menos a la gente. Apoyaré a quien resulte ganador de la consulta del Frente Amplio.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Seguir impulsando la reforma a la educación: necesitamos gratuidad, acceso, cobertura, plata para ciencia y tecnología; solo así nos desarrollaríamos como país. Acabar con la política de entregar cargos o puestos al gobierno para que le aprueben las cosas; eso no viene del presidente Petro, es histórico en Colombia, de todos los presidentes, y que eso lo sigamos viendo como normal no debe seguir. Hay que sacar la basura del congreso porque merecemos lo mejor.

